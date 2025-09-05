Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras superar una infección urinaria

Tras días de incertidumbre en el mundo Boca, llegó el alivio. Miguel Ángel Russo, histórico entrenador xeneize, recibió el alta médica luego de permanecer internado en la clínica Fleni por una infección urinaria que requirió tratamiento con antibióticos y monitoreo constante.
Según trascendió, Russo pasó la primera noche conectado a suero para garantizar hidratación y recibió antibióticos específicos para combatir la bacteria que lo afectaba. Los médicos descartaron un tratamiento ambulatorio por la resistencia de la infección y recomendaron su permanencia en la clínica.
El DT de Boca estuvo bajo tratamiento con antibióticos. Foto: Reuters
Su hijo Ignacio lo visitó el miércoles y lo encontró de buen ánimo, lo que fue un signo alentador en medio de la preocupación. Tras dos jornadas más de observación, finalmente este viernes fue dado de alta para continuar su recuperación en casa.
Silencio en Boca y debate entre los hinchas
Un detalle que llamó la atención fue la ausencia de un comunicado oficial de Boca sobre la salud de su entrenador. Mientras tanto, el plantel retomó los entrenamientos bajo las órdenes de Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico. La falta de información generó malestar en algunos sectores de la hinchada, que esperaban un mensaje de apoyo institucional.
El respaldo de Guillermo Barros Schelotto
Uno de los saludos más destacados fue el de Guillermo Barros Schelotto. El actual DT de Vélez, en conferencia de prensa, le deseó a Russo una pronta recuperación: “Es una persona que siempre estuvo al frente del fútbol argentino y se merece lo mejor. Ojalá pronto esté entrenando en Boca nuevamente”.
Un regreso esperado
La vuelta de Russo a su hogar marca el cierre de un episodio que encendió alarmas en el mundo Boca. A los 69 años, el técnico sigue siendo una figura clave en el fútbol argentino y su recuperación es una buena noticia no solo para el club, sino para todo el ambiente deportivo.
