La largada del GT World Challenge Europe Endurance en Monza derivó en un impresionante accidente en la primera chicane que involucró a once autos y forzó la salida del auto de seguridad. La parrilla de 57 coches intentó entrar a la curva al mismo tiempo y el contacto inicial entre el Mercedes de Maxime Martin y la Ferrari de Alessio Rovera desató la reacción en cadena que provocó el choque múltiple en la primera curva.
Impactante colisión en la largada del GT World Challenge de Monza
La salida terminó con un impresionante accidente múltiple en la primera curva que involucró a 11 autos, obligando el ingreso inmediato del auto de seguridad.
La secuencia del accidente comenzó con ese toque entre Mercedes y Ferrari y continuó cuando el McLaren de Kirchhöfer perdió el control y embistió a varios autos involucrados en la chicane. Como resultado de la colisión, seis autos quedaron detenidos en la zona: el Ford de Arjun Maini, otro Ford de Wiebelhaus, el Porsche de Feller, la Ferrari de Rovera, el Porsche de Magnis y el McLaren de Kirchhöfer, mientras otros cinco vehículos regresaron a boxes.
Entre los más afectados estuvo Arjun Maini, cuyo Ford partió desde la pole y terminó eliminado por los daños, igual que el otro Ford oficial que también quedó fuera tras el impacto. El accidente en la carrera en el circuito de Italia provocó humo, escombros y coches dañados sobre la pista y el césped, y alteró la clasificación inicial: antes de la neutralización Maxime Martin quedó en cabeza, seguido por Maro Engel y Alessio Picariello.
El choque obligó a la salida del auto de seguridad pocos segundos después de la bandera verde y dejó consecuencias claras en la punta de la carrera: Dani Juncadella evitó el abandono pero descendió hasta la quinta posición tras el accidente, mientras que el Aston Martin de Thiim y el BMW de Rossi abandonaron la prueba, el último por un problema de embrague.
Autos involucrados y secuencia del impacto
La lista de autos involucrados incluye once coches en total y entre los detenidos en la chicane figuran nombres concretos: Arjun Maini (Ford), Wiebelhaus (Ford), Feller (Porsche), Rovera (Ferrari), Magnis (Porsche) y Kirchhöfer (McLaren). El incidente tiene como origen el contacto entre el Mercedes de Maxime Martin y la Ferrari de Alessio Rovera que derivó en la pérdida de control del McLaren.
Varios autos involucrados pudieron volver a boxes y algunos continuaron en pista perdiendo posiciones, pero la Eliminación de los dos Ford oficiales marcó el golpe mayor para los equipos de punta en la salida de las 3 Horas de Monza. La intervención del auto de seguridad buscó contener la situación y permitir la remoción de escombros y vehículos dañados.
La cobertura señaló que los daños materiales podrían implicar costos elevados, con valores estimados en cientos de miles de libras, y que la neutralización alteró la dinámica de la prueba Endurance en la etapa inicial.
Impacto deportivo y consecuencias para la seguridad
Dos pilotos argentinos esquivaron la colisión múltiple: Ignacio Montenegro y Ezequiel Pérez Companc, quienes evitaron el impacto y pudieron continuar. Montenegro integra el BMW M4 GT3 número 30 del Team WRT junto a Matisse Lismont y Antoine Cordeel, mientras que Pérez Companc compite con un Audi dentro del pelotón.
La Eliminación de los Ford oficiales afecta la carrera y tiene consecuencias institucionales para los equipos que perdieron sus posiciones de punta en la salida. La prueba en Monza corresponde a la tercera fecha de una temporada de diez carreras del campeonato.
El estado actual de la carrera quedó marcado por la neutralización y por las reparaciones y reclamaciones que puedan surgir tras el impresionante accidente en la primera curva, mientras el calendario de la serie continúa con próximas fechas incluidas en el certamen.