Luis de la Fuente hizo pública la lista de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio. El DT anunció la convocatoria pero la principal noticia fue que no incluye a ningún futbolista del Real Madrid.
Polémica en España porque la lista para el Mundial no incluye a ningún jugador del Real Madrid
España publicó la convocatoria de 26 jugadores para la gran cita del fútbol que arrancará el próximo 11 de junio. La principal noticia es que la nómina no incluye a ningún convocado del Merengue. El director técnico De la Fuente dio explicaciones.
La lista de convocados publicada incluye porteros, defensas, centrocampistas y delanteros y confirma a Unai Simón, David Raya y Joan García en la portería; en defensa a Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Álex Grimaldo; en el centro del campo a Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena; y en ataque a Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino.
Ante la prensa, el director técnico explicó las razones y defendió la convocatoria: "fue una lista muy analizada, que llevamos muchísimos meses pensando", dijo de la Fuente, y argumentó que no miró la procedencia de los jugadores al seleccionar la nómina para el torneo internacional.
Merengue cortado
De la Fuente indicó que la decisión no se basó en localismos y que, como director técnico, valora el encaje de cada futbolista en la selección más que su club de origen. En la rueda con la prensa reiteró que son jugadores de la selección y que no mira un equipo u otro.
El informe que acompañó la convocatoria también señaló que gran parte de la decisión respondió a la mala temporada del Real Madrid y al bajo nivel individual de varios futbolistas en los últimos meses, según el resumen de la decisión divulgado tras la lista.
Sobre casos puntuales, dos jugadores merengues con opciones —Dean Huijsen y Dani Carvajal— finalmente no fueron incluidos en la convocatoria definitiva, lo que el seleccionador explicó como parte del proceso de análisis y maduración de la nómina.
En el comunicado oficial el seleccionador puntualizó que, aunque no hay ningún convocado del Real Madrid en la nómina final, el canterano Gonzalo García acompañará a la selección como sparring durante la preparación y el Mundial.
Dominancia Culé
El Fútbol Club Barcelona aporta ocho futbolistas a la lista oficial, entre ellos Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran y Eric García, además del guardameta Joan García, según la nómina publicada.
La convocatoria incluye combinaciones de experiencia y juventud en defensa, centro del campo y ataque, con nombres reconocidos y otros que llegan por su rendimiento reciente, y refleja la apuesta del seleccionador por jugadores que, en su criterio, mejor pueden representar a España en el torneo.