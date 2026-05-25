Inédito

Polémica en España porque la lista para el Mundial no incluye a ningún jugador del Real Madrid

España publicó la convocatoria de 26 jugadores para la gran cita del fútbol que arrancará el próximo 11 de junio. La principal noticia es que la nómina no incluye a ningún convocado del Merengue. El director técnico De la Fuente dio explicaciones.