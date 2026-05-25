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Polémica en España porque la lista para el Mundial no incluye a ningún jugador del Real Madrid

España publicó la convocatoria de 26 jugadores para la gran cita del fútbol que arrancará el próximo 11 de junio. La principal noticia es que la nómina no incluye a ningún convocado del Merengue. El director técnico De la Fuente dio explicaciones.

Luis de la Fuente justifica su elección de futbolistas para el Mundial, enfatizando el análisis detallado y la evaluación individual más allá de localismos. Foto: REUTERS / Kacper Pempel.Luis de la Fuente justifica su elección de futbolistas para el Mundial, enfatizando el análisis detallado y la evaluación individual más allá de localismos. Foto: REUTERS / Kacper Pempel.
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Luis de la Fuente hizo pública la lista de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio. El DT anunció la convocatoria pero la principal noticia fue que no incluye a ningún futbolista del Real Madrid.

La lista de convocados publicada incluye porteros, defensas, centrocampistas y delanteros y confirma a Unai Simón, David Raya y Joan García en la portería; en defensa a Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Álex Grimaldo; en el centro del campo a Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena; y en ataque a Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino.

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Ante la prensa, el director técnico explicó las razones y defendió la convocatoria: "fue una lista muy analizada, que llevamos muchísimos meses pensando", dijo de la Fuente, y argumentó que no miró la procedencia de los jugadores al seleccionar la nómina para el torneo internacional.

Merengue cortado

De la Fuente indicó que la decisión no se basó en localismos y que, como director técnico, valora el encaje de cada futbolista en la selección más que su club de origen. En la rueda con la prensa reiteró que son jugadores de la selección y que no mira un equipo u otro.

El informe que acompañó la convocatoria también señaló que gran parte de la decisión respondió a la mala temporada del Real Madrid y al bajo nivel individual de varios futbolistas en los últimos meses, según el resumen de la decisión divulgado tras la lista.

Soccer Football - Champions League - Final - Borussia Dortmund v Real Madrid - Wembley Stadium, London, Britain - June 1, 2024 Real Madrid's Dani Carvajal celebrates with the trophy after winning the Champions League final REUTERS/Lee SmithDani Carvajal, símbolo del Real Madrid y de la Selección, quedó afuera del Mundial 2026. Foto: REUTERS / Lee Smith.

Sobre casos puntuales, dos jugadores merengues con opciones —Dean Huijsen y Dani Carvajal— finalmente no fueron incluidos en la convocatoria definitiva, lo que el seleccionador explicó como parte del proceso de análisis y maduración de la nómina.

En el comunicado oficial el seleccionador puntualizó que, aunque no hay ningún convocado del Real Madrid en la nómina final, el canterano Gonzalo García acompañará a la selección como sparring durante la preparación y el Mundial.

Dominancia Culé

El Fútbol Club Barcelona aporta ocho futbolistas a la lista oficial, entre ellos Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran y Eric García, además del guardameta Joan García, según la nómina publicada.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Celta Vigo - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - April 22, 2026 FC Barcelona's Gavi and Lamine Yamal during the warm up before the match REUTERS/Albert GeaGavi y Lamine Yamal, dos de las figuras del Barcelona que sí jugarán el Mundial con España. Foto: REUTERS / Albert Gea.

La convocatoria incluye combinaciones de experiencia y juventud en defensa, centro del campo y ataque, con nombres reconocidos y otros que llegan por su rendimiento reciente, y refleja la apuesta del seleccionador por jugadores que, en su criterio, mejor pueden representar a España en el torneo.

España llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una de las máximas favoritas, respaldada por su título de campeón de la Eurocopa 2024. Forma parte del Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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