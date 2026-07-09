Balance de la copa del mundo

El Mundial de la conectividad: la cita entra a cuartos quebrando marcas históricas

La primera edición con 48 selecciones consolida un éxito sin precedentes en convocatoria y despliegue tecnológico. Estadios colmados, cifras siderales en redes sociales y registros físicos asombrosos en el campo de juego definen el perfil del torneo.