3x3: Argentina finalizó su participación en el Mundial U23 entre los ocho mejores

La Selección masculina perdió 21-19 frente a Lituania y se despidió del certamen en cuartos de final. Santino Mazzucchelli fue el máximo anotador con 9 puntos.

El Chope Molina, jugador del Deportivo Atenas de Venado Tuerto, cerró su participación en un nuevo torneo internacional. Foto: FIBA
 14:11
Por: 

La aventura mundialista llegó a su fin, pero no sin dejar una gran muestra de carácter. En un cruce parejo de principio a fin, Argentina cayó por 21 a 19 frente a Lituania, uno de los candidatos al título, y cerró su participación en el Mundial U23 entre los ocho mejores equipos del planeta.

El equipo nacional luchó cada posesión y nunca bajó los brazos. Santino Mazzucchelli volvió a destacarse con 9 puntos, mientras que Juan Cruz Frontera aportó 5, Alejo Maggi sumó 4 y Martín Elías Molina Flores completó con 2 unidades. La dinámica lituana y su experiencia como conjunto terminaron marcando la diferencia en el cierre.

El Chope Molina, jugador del Deportivo Atenas de Venado Tuerto, cerró su participación en un nuevo torneo internacional. Foto: FIBAEl Chope Molina, jugador del Deportivo Atenas de Venado Tuerto, cerró su participación en un nuevo torneo internacional. Foto: FIBA

Más allá de la derrota, el camino deja un saldo altamente positivo. El equipo dirigido por Luciano Santín mostró solidez, paridad en el goleo y un crecimiento sostenido que lo llevó a competir de igual a igual contra las potencias de la disciplina.

Argentina se despide con récord de 3-2 y el orgullo intacto, demostrando que el 3x3 nacional sigue en pleno crecimiento.

