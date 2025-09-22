3x3: Argentina finalizó su participación en el Mundial U23 entre los ocho mejores

La aventura mundialista llegó a su fin, pero no sin dejar una gran muestra de carácter. En un cruce parejo de principio a fin, Argentina cayó por 21 a 19 frente a Lituania, uno de los candidatos al título, y cerró su participación en el Mundial U23 entre los ocho mejores equipos del planeta.
El equipo nacional luchó cada posesión y nunca bajó los brazos. Santino Mazzucchelli volvió a destacarse con 9 puntos, mientras que Juan Cruz Frontera aportó 5, Alejo Maggi sumó 4 y Martín Elías Molina Flores completó con 2 unidades. La dinámica lituana y su experiencia como conjunto terminaron marcando la diferencia en el cierre.
El Chope Molina, jugador del Deportivo Atenas de Venado Tuerto, cerró su participación en un nuevo torneo internacional. Foto: FIBA
Más allá de la derrota, el camino deja un saldo altamente positivo. El equipo dirigido por Luciano Santín mostró solidez, paridad en el goleo y un crecimiento sostenido que lo llevó a competir de igual a igual contra las potencias de la disciplina.
Argentina se despide con récord de 3-2 y el orgullo intacto, demostrando que el 3x3 nacional sigue en pleno crecimiento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.