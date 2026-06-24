Estados Unidos

Comenzó el Draft de la NBA y este miércoles se define la segunda ronda

Tras una primera jornada vibrante en Brooklyn, los Washington Wizards se quedaron con el codiciado pick número uno al elegir al alero AJ Dybantsa. La acción del evento que reúne a las máximas promesas del básquetbol mundial continúa este miércoles por la noche con las últimas 30 selecciones.