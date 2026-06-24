El Draft de la NBA 2026 comenzó este martes en el Barclays Center de Brooklyn y dejó definidas las primeras 30 selecciones de una camada que genera enormes expectativas en la liga más competitiva del planeta.
Comenzó el Draft de la NBA y este miércoles se define la segunda ronda
Tras una primera jornada vibrante en Brooklyn, los Washington Wizards se quedaron con el codiciado pick número uno al elegir al alero AJ Dybantsa. La acción del evento que reúne a las máximas promesas del básquetbol mundial continúa este miércoles por la noche con las últimas 30 selecciones.
Washington Wizards, dueños del codiciado pick número uno, no dudaron y eligieron a AJ Dybantsa, un alero surgido de BYU y considerado por la gran mayoría de los analistas como el jugador con mayor potencial de esta clase.
La ceremonia continuará este miércoles por la noche con la disputa de la segunda ronda, la cual completará las 60 elecciones previstas para esta edición del evento.
Dybantsa a la cabeza y una primera ronda a puro talento
La jornada inaugural confirmó el dominio de los prospectos universitarios estadounidenses y tuvo como protagonistas a varios nombres que venían encabezando los rankings desde hacía meses.
Detrás del gran impacto de Dybantsa rumbo a los Wizards, Utah Jazz apostó fuerte por Darryn Peterson con el segundo turno, mientras que Memphis Grizzlies seleccionó a Cameron Boozer —una de las grandes figuras del básquet juvenil norteamericano— con el tercer pick.
También sobresalieron las elecciones de Caleb Wilson por parte de Chicago Bulls y de Mikel Brown Jr. para los locales, Brooklyn Nets.
Además del talento proyectado, la velada estuvo fuertemente marcada por el negocio: se registraron múltiples movimientos de mercado con selecciones que cambiaron de dueño mediante traspasos acordados en el mismísimo recinto durante el transcurso del Draft.
El mapa completo de las primeras 30 selecciones
El desarrollo de la primera ronda dejó un mapa muy competitivo de cara al futuro de las franquicias. Detrás de los primeros movimientos, la lista continuó con los LA Clippers eligiendo a Keaton Wagler (Illinois), Sacramento Kings apostando por Darius Acuff Jr. (Arkansas) y Atlanta Hawks seleccionando a Kingston Flemings (Houston).
Por su parte, Dallas Mavericks sumó a Morez Johnson Jr. (Michigan), Milwaukee Bucks se quedó con Brayden Burries (Arizona) y Golden State Warriors optó por Yaxel Lendeborg (Michigan). En tanto, Oklahoma City Thunder sumó centímetros con el español Aday Mara (Michigan).
La noche también sumó nombres que estuvieron bajo el ala de traspasos inmediatos. Entre ellos, Miami Heat sumó a Nate Ament (Tennessee), Charlotte Hornets a Hannes Steinbach (Washington), Chicago Bulls a Dailyn Swain (Texas) y Memphis Grizzlies a Bennett Stirtz (Iowa).
Asimismo, la lista se completó con Ebuka Okorie (Stanford) para el Thunder, Christian Anderson (Texas Tech) para los Hornets, Allen Graves (Santa Clara) para Toronto Raptors y Jayden Quaintance para San Antonio Spurs.
El tramo final de la primera vuelta incluyó la llegada del mexicano Karim López (New Zealand Breakers) a Detroit Pistons, Labaron Philon Jr. (Alabama) a Philadelphia 76ers, Zuby Ejiofor (St. John’s) a Atlanta Hawks y Cameron Carr (Baylor) a New York Knicks.
Por último, Los Angeles Lakers incorporaron al español Sergio De Larrea (Valencia), Denver Nuggets a Tarris Reed Jr. (Connecticut), Boston Celtics a Chris Cenac Jr. (Houston), Minnesota Timberwolves a Joshua Jefferson (Iowa State), Cleveland Cavaliers a Alex Karaban (Connecticut) y Dallas Mavericks cerró la jornada con Koa Peat (Arizona).
Hora y cómo ver en vivo la segunda ronda
La definición del Draft 2026 se llevará a cabo este miércoles 24 de junio por la noche.
En Argentina los fanáticos del básquetbol podrán seguir el minuto a minuto del evento y las elecciones de la segunda ronda en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ (en sus señales de ESPN) y mediante la cobertura oficial de NBA League Pass.