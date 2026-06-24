Racing comenzó a mover sus fichas en el mercado de pases y ya tiene un objetivo prioritario para reforzar el mediocampo. La dirigencia encabezada por Diego Milito presentó una oferta formal a Talleres de Córdoba por Ulises Ortegoza, uno de los futbolistas apuntados por Juan Pablo Vojvoda para fortalecer una zona que sufrió una baja sensible tras la salida de Bruno Zuculini.
Racing acelera por Ortegoza mientras espera cerrar la llegada de Espino
La Academia presentó una oferta formal a Talleres por el mediocampista y busca avanzar en una negociación clave para el armado del plantel de Juan Pablo Vojvoda. Mientras tanto, Alfonso Espino está a un paso de convertirse en el primer refuerzo del mercado.
La Academia pretende adquirir la totalidad de la ficha del volante de 29 años, aunque por el momento las negociaciones continúan abiertas y la decisión final depende de la respuesta de la dirigencia cordobesa.
En Avellaneda son optimistas respecto de las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Ortegoza reúne características que el cuerpo técnico considera indispensables para el nuevo proyecto deportivo: dinámica, capacidad de recuperación, presencia física y buen primer pase para iniciar la construcción del juego.
La búsqueda de un mediocampista se convirtió en una prioridad luego de que Zuculini decidiera continuar su carrera en Nacional de Montevideo por cuestiones personales, una salida que obligó a Racing a salir rápidamente al mercado en busca de variantes.
Durante la presentación oficial de Vojvoda, el propio Milito había anticipado cuáles eran las necesidades del plantel.
“Estamos analizando alternativas, sobre todo en el mediocampo, con características que hoy no tenemos, además de alguna opción en ataque”, había explicado el presidente académico.
Un nombre consolidado en Talleres
Ortegoza llegó a Talleres en 2022 y desde entonces se transformó en una pieza importante dentro del esquema del conjunto cordobés. Su regularidad, capacidad para cubrir grandes espacios y versatilidad táctica le permitieron consolidarse como uno de los mediocampistas más valorados del fútbol argentino.
Además, el volante argentino nacionalizado chileno integró convocatorias de la selección de Chile, un aspecto que contribuyó a potenciar su cotización y visibilidad en las últimas temporadas.
Desde Córdoba también surgió un interés por Nazareno Colombo, defensor de Racing, aunque fuentes cercanas a ambas instituciones aseguran que, por ahora, las negociaciones avanzan por caminos independientes y no forman parte de una operación conjunta.
Espino, a un paso de convertirse en el primer refuerzo
Mientras intenta concretar la llegada de Ortegoza, Racing también trabaja para cerrar la incorporación de Alfonso Espino.
El experimentado lateral izquierdo uruguayo, de 34 años, llegará con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Rayo Vallecano de España y firmaría un contrato por dos temporadas una vez superada la revisión médica.
La incorporación del exfutbolista de Nacional aparece como la respuesta inmediata a la salida de Gabriel Rojas, recientemente transferido al Cruzeiro de Brasil.
Si no surgen contratiempos, Espino se convertirá en la primera cara nueva del equipo para el segundo semestre.
Mercado en marcha
Con la llegada de Vojvoda y la necesidad de mejorar la imagen mostrada durante la primera parte del año, Racing busca acelerar las negociaciones para que los refuerzos estén disponibles cuanto antes.
La prioridad pasa por fortalecer el mediocampo, incorporar variantes en defensa y sumar opciones ofensivas que le permitan al entrenador ampliar las alternativas de un plantel que afrontará una segunda mitad de temporada cargada de objetivos.
Por lo pronto, la Academia ya dio el primer paso por Ortegoza y espera una respuesta de Talleres, mientras se prepara para anunciar oficialmente a Espino como la primera incorporación del nuevo ciclo.