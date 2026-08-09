Más de 300 personas participaron del tercer encuentro de Newcom realizado en La Esquina Encendida de la ciudad de Santa Fe. La actividad reunió a 320 jugadores y jugadoras pertenecientes a 35 equipos de 14 localidades de Santa Fe y Entre Ríos.
Más de 300 personas participaron del tercer encuentro de Newcom en Santa Fe
La jornada reunió a 35 equipos de 14 localidades de Santa Fe y Entre Ríos. Hubo deporte, prevención, salud y una feria de emprendedores.
La propuesta fue organizada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y combinó actividad deportiva, recreación, convivencia y distintas acciones destinadas a la comunidad.
Una convocatoria regional
Participaron equipos de Capitán Bermúdez, Elisa, Esperanza, Frontera, Helvecia, Hughes, La Criolla, San Javier, San Vicente, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
También llegaron delegaciones entrerrianas de Paraná y San Benito, lo que reforzó el carácter regional de una jornada que reunió a personas mayores alrededor de una disciplina que continúa sumando participantes.
“Para nosotros es una enorme alegría recibir a tantos equipos y ver cómo el Newcom sigue creciendo”, señaló la coordinadora de La Esquina Encendida, Marilina Grande.
“Una herramienta para encontrarnos”
Grande destacó que el espacio recibió a personas de distintas localidades “con ganas de jugar, compartir y disfrutar”.
“Eso demuestra la importancia de contar con espacios públicos donde el deporte también sea una herramienta para encontrarnos y construir comunidad”, agregó.
El senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, también valoró la convocatoria y dio la bienvenida a las delegaciones que llegaron desde otras ciudades.
La mirada de Garibaldi
“Es hermoso este evento, la cantidad de gente que participa”, expresó Garibaldi durante la jornada.
El legislador destacó la decisión provincial de impulsar actividades deportivas y recreativas que permitan “pasar una jornada activa, compartir y encontrarnos en comunidad”.
“Que haya más de 300 personas disfrutando del deporte, compartiendo con amigos y con delegaciones de otras localidades, demuestra todo lo que se puede generar cuando hay espacios para encontrarnos y disfrutar”, sostuvo.
Salud, prevención y economía social
La actividad incluyó dispositivos provinciales vinculados con la promoción de derechos, la convivencia, el cuidado y la prevención.
SUGARA instaló además un puesto de primeros auxilios y atención médica en el playón exterior de La Esquina Encendida.
La jornada se completó con una Feria de Artesanos y Emprendedores, que permitió sumar una propuesta de economía social y ofrecer un espacio de difusión para quienes desarrollan emprendimientos locales.
Una disciplina en crecimiento
El Newcom es una disciplina adaptada derivada del vóley y orientada principalmente a personas mayores.
Su práctica combina actividad física y recreación, al tiempo que promueve la participación, los vínculos sociales y la creación de nuevos espacios de integración comunitaria.