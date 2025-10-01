LPF

A Newell’s lo salvó el tiro del final y el empate solo sirvió para calmar un poco la bronca

La “Lepra” perdía ante Estudiantes de local y el ambiente en el “Coloso” estaba a punto de estallar. En el último tiro de esquina del partido, apareció el defensor Luciano Lollo para decretar el empate. Fabbiani se fue expulsado por insultos al árbitro. Los hinchas pidieron “que se vayan todos”