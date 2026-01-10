Neurociencia

La innovadora tecnología en calzados deportivos que podría cambiar el antes y después del entrenamiento

Nike presentó la plataforma Nike Mind y lanzó dos modelos (Mind 001 y Mind 002) desarrollados por su Mind Science Department. Se basa en 22 nodos de espuma por calzado que se mueven de forma independiente para amplificar la sensación plantar. Ya están a la venta en el hemisferio norte y sus precios son de US$95 y US$145.