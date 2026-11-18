El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), reunido este miércoles 18 de noviembre de 2026, otorgó oficialmente a la Región del Biobío, Chile, la sede de los XIV Juegos Suramericanos 2030.
ODESUR designó a Biobío como sede de los Juegos Suramericanos 2030
La Comisión de Evaluación concluyó que la candidatura reúne excelentes condiciones para albergar la competencia.
La decisión se tomó tras recibir el informe de la Comisión de Evaluación y la presentación de la candidatura encabezada por el gobernador regional, Sergio Giacaman, y el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.
La designación culminó un proceso de evaluación de las condiciones técnicas, deportivas e institucionales de la candidatura. Durante su visita a la región, los integrantes de la Comisión de Evaluación mantuvieron reuniones con autoridades locales, recorrieron instalaciones deportivas y conocieron los proyectos de infraestructura previstos para la organización de los Juegos.
La Comisión, presidida por Fernando Ucha, presidente del Comité Olímpico Uruguayo, destacó el respaldo político e institucional de la propuesta, la disponibilidad de recintos deportivos existentes, la conectividad multimodal y las oportunidades de desarrollo deportivo y social que representa la realización del evento.
Nuevos escenarios y obras proyectadas
El proyecto de Biobío 2030 contempla la modernización de instalaciones deportivas y la construcción de nuevos escenarios, entre ellos un Centro Acuático, un Velódromo, un Polideportivo de Gimnasia, infraestructura para BMX Race, Skate Park y Canotaje Slalom.
También incluye una Villa Suramericana, concebida para ofrecer condiciones adecuadas a los atletas y generar un legado habitacional para la región.
La palabra de las autoridades
“Biobío 2030 representa una gran oportunidad para fortalecer el deporte suramericano. Valoramos el compromiso institucional de la región y su visión de futuro, que permitirá proyectar los beneficios de los Juegos mucho más allá de la competencia”, señaló Mario Moccia, presidente de ODESUR.
Por su parte, Sergio Giacaman, gobernador regional del Biobío, expresó: “Es un orgullo para nuestra región asumir este desafío. Queremos que los Juegos Suramericanos 2030 impulsen el deporte, fortalezcan nuestra infraestructura y dejen un legado duradero para las futuras generaciones”.
La Comisión de Evaluación concluyó que la candidatura reúne excelentes condiciones para albergar la competencia. Los Juegos Suramericanos 2030 tendrán además una relevancia especial dentro del calendario deportivo continental, al formar parte del camino hacia los Juegos Panamericanos de Asunción 2031 y los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.
Con la designación oficial, ODESUR, el Comité Olímpico de Chile y las autoridades regionales iniciarán una nueva etapa de planificación y organización conjunta.