El gobierno de Santa Fe planifica crear una figura jurídica no estatal que allane el camino para la contratación y generación de eventos de diferente índole en la provincia, incluso, de jerarquía nacional e internacional. La propuesta, contenida en el proyecto de presupuesto provincial 2027, intenta replicar en otra escala el esquema utilizado desde el punto de vista administrativo, para los Juegos Suramericanos.
Inspirado en los Suramericanos, proyectan un ente no estatal para organizar grandes eventos en Santa Fe
Se trata de una figura jurídica nueva, que el Poder Ejecutivo plantea crear a través del proyecto de presupuesto 2027. El formato, se explica, incluye la participación privada. Busca "facilitar procesos administrativos" para la realización de acontecimientos que posicionen a la provincia como "polo cultural y deportivo".
El tema está planteado explícitamente en el mensaje que remitió el viernes el Poder Ejecutivo a la Legislatura, con la proyección de gastos y recursos para el año que viene. La iniciativa tendrá ingreso formal este jueves a través de la Cámara de Senadores.
La propuesta está formulada en el penúltimo artículo. Se trata del Nro. 69 que establece "facultar al Poder Ejecutivo a constituir, dentro de los ciento ochenta días de la entrada en vigencia de esta ley, una persona jurídica diferenciada del Estado Provincial con el objeto de producir, captar, cofinanciar y retener en el territorio provincial eventos artísticos, culturales, deportivos, científicos, académicos, empresariales y de congresos y convenciones que generen impacto económico incremental, afluencia de visitantes y proyección de la provincia".
Para qué
Fuentes oficiales consultadas por El Litoral explicaron que el espíritu del artículo es generar una figura jurídica no estatal que permita simplificar trámites administrativos y contables para las contrataciones y la asignación de recursos que demandaría la organización de grandes eventos en la provincia. Se plantea que poder proyectar a Santa Fe como generadora de tales acontecimientos es uno de los propósitos de la gestión; una suerte de "polo cultural, artístico y deportivo". Y se advierte que con la finalidad de poder promoverlos, es necesario aggiornar la normativa vigente que termina resultando "demasiado rígida" para los tiempos que corren. El accionar del Estado en este sentido está regulado esencialmente por la Ley de Administración Financiera.
Otra escala
De este modo, se piensa en un organismo similar al de los Juegos Suramericanos pero ampliado, con injerencia en toda la provincia y vigencia durante todo el año. De ese modo, se proyectarían desde espectáculos artísticos y recitales, congresos y hasta eventos deportivos de magnitud.
La figura jurídica a crear no sólo adjudicaría al Estado el rol de "organizador", sino que podría - en articulación con sectores privados- participar de las eventuales ganancias. Sería, incluso, una antesala para la preparación de los Juegos Panamericanos Junior que se disputarán en 2029 y que tendrá a la ciudad de Rosario como sede.
En el caso de los Suramericanos, la agencia constituida implicó la creación de una asociación civil conformada por el gobierno de la provincia, las municipalidades que operaban como sede, más las universidades Nacional de Rosario y del Litoral.