Propuesta oficial

Inspirado en los Suramericanos, proyectan un ente no estatal para organizar grandes eventos en Santa Fe

Se trata de una figura jurídica nueva, que el Poder Ejecutivo plantea crear a través del proyecto de presupuesto 2027. El formato, se explica, incluye la participación privada. Busca "facilitar procesos administrativos" para la realización de acontecimientos que posicionen a la provincia como "polo cultural y deportivo".