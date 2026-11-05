En medio de los fuertes reclamos de las organizaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país por el recorte de fondos nacionales, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 para la Provincia de Santa Fe sostiene sus recursos.
Santa Fe sostiene los recursos para bomberos voluntarios
La asignación completa del impuesto inmobiliario rural al sector agropecuario en 2027 no significará una detracción para esas organizaciones de emergencia. Se las compensa con una mayor porción del inmobiliario urbano.
Este jueves 5 de noviembre el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial tendrá estado parlamentario y pasará a las comisiones de la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina.
En una primera lectura sobre sus 70 artículos se advierte que se modifica la partida que corresponde a la Ley 12.969 que, en 2009, creó el Fondo de Seguridad Provincial para atender gastos de los bomberos voluntarios, cuyas organizaciones son reconocidas como prestadoras de un servicio público.
Hoy, el artículo 31 de esa ley les asigna un 2 por ciento del impuesto inmobiliario urbano y del impuesto inmobiliario rural. El presupuesto propuesto por el gobierno provincial plantea cambiar su redacción, a partir de otra modificación.
Entre otros anuncios relevantes para el año próximo, se otorga como único destino al impuesto inmobiliario rural el Fondo de Infraestructura Agropecuaria.
En otras palabras, se usará toda la recaudación del único tributo provincial que paga el sector primario en mejorar caminos y otras obras necesarias para la producción en el campo. Y para no dañar a los cuarteles de voluntarios se aumenta del actual 2 al 2,5% la asignación sobre el inmobiliario urbano.
El Litoral consultó a senadores del oficialismo sobre esa modificación y la respuesta que de la Casa Gris recibió el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe es que medio punto del urbano compensa los dos puntos del rural.
Funcionarios del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe indicaron a la bancada del oficialismo que se trata de mantener el mismo monto a las asociaciones de bomberos voluntarios. Y el dato no es menor en un contexto en el que el Estado Nacional retrae los recursos que, por ley, debería aportar.
El gobierno de Javier Milei ha recortado esos recursos, tal como lo demostraron los sirenazos y otras protestas que el 10 de septiembre tuvieron lugar en todo el país.
Una nota ingresada al Senado estimó que el gobierno nacional "le debe a los bomberos voluntarios $59 mil millones de un impuesto a los seguros", que retiene fuera de lo dispuesto por ley.
"Cada vez que un particular cumple con la contratación de un seguro para su vehículo el Estado Nacional se queda con el 0,5% de ese valor", con la condición de brindarlo al sostenimiento de los voluntarios.
Ese flujo debería volcarse “a los más de 1.100 cuarteles en todo el país, pero desde 2025 ese destino asignado no se cumple”. Según los bomberos voluntarios, para mediados de septiembre esa suma llegaba a los $59 mil millones.
El senador por San Justo, presidente de la bancada radical mayoritaria, Rodrigo Borla, tomó el tema en la Cámara alta y expuso en una declaración el apoyo a esos reclamos.