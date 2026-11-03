El proyecto de presupuesto provincial 2027 que esta semana comenzará a ser discutido por el Senado incluye como novedad la creación de un Fondo para financiar infraestructura agropecuaria en todo el territorio. Bautizado como FIAS (Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina), se utilizará para financiar obras que contribuyan a promover y respaldar la producción en el ámbito rural; se habla básicamente de mejorado de caminos pero podrían incluirse hasta obras de tendido eléctrico.
Se destinarán casi 40 mil millones de pesos al Fondo de Infraestructura Rural en Santa Fe
Se integrará con la porción de Impuesto Inmobiliario Rural que no se coparticipa a municipios y comunas. La intención es constituir un Consejo Consultivo no Vinculante con las entidades del campo, para monitorear la recaudación y discutir criterios sobre las obras a financiar.
El mensaje del Poder Ejecutivo prevé para dicho Fondo la suma de 38.342 millones de pesos. Los recursos provendrán de la porción que queda en el tesoro, producto de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. Como se sabe, el 40% de los ingresos provenientes de dicho tributo ingresan a las arcas provinciales en tanto que el 60% restante se coparticipa municipios y comunas.
Consejo asesor
Consultado por El Litoral, el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, reveló que la intención es crear un "Consejo Consultivo no vinculante" que permita discutir criterios para la inversión de los recursos. "La idea – explicó- es conformar dicho Consejo con las entidades agropecuarias; no pretendemos una cuestión asamblearia pero sí un ámbito de discusión para que se sepa cuánto se recauda y qué prioridades deben ser tenidas en cuenta para la inversión. También, para poder comentar cuáles son las obras que desde la gestión se están llevando adelante en materia de canales, caminos y trabajos con los diferentes Comités de Cuenca. Todas esas obras hoy se llevan adelante con recursos de la provincia", expresó.
"La aspiración – sostuvo- es evitar que haya especulación en torno al destino que se le dé al dinero, pero discutir abiertamente la conveniencia de la inversión. El Fondo permitiría financiar no sólo la reparación de caminos rurales, sino también el fortalecimiento del sistema energético en redes rurales, la reparación de puentes y hasta la conformación de esquemas público – privados para la ejecución de otro tipo de obras", dijo.
Inédito
Según planteó el ministro de Economía, Pablo Olivares, la decisión de crear el mencionado Fondo es inédita; ninguna otra provincia argentina lo posee. El funcionario destacó la decisión en el marco de la presentación pública del proyecto de presupuesto, que este lunes fue ingresado formalmente por el Poder Ejecutivo a la Legislatura a través del Senado.
Olivares destacó el hecho como una "decisión de gobierno", cuyo objetivo es "que el Impuesto Inmobiliario Rural que era un recurso de libre disponibilidad", pase a tener una afectación 100 %" para infraestructura agropecuaria.