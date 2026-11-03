Novedad en el Presupuesto

Se destinarán casi 40 mil millones de pesos al Fondo de Infraestructura Rural en Santa Fe

Se integrará con la porción de Impuesto Inmobiliario Rural que no se coparticipa a municipios y comunas. La intención es constituir un Consejo Consultivo no Vinculante con las entidades del campo, para monitorear la recaudación y discutir criterios sobre las obras a financiar.