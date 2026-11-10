Una gran actuación cumplió el equipo de Santa Fe en las Olimpíadas médicas y de la salud que se llevaron a cabo en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, obteniendo el título de campeón del certamen.
Santa Fe campeón nacional en Federación
El representativo de nuestra ciudad obtuvo el título ganando todos los partidos. En la final derrotó a Quilmes A por 2 a 1.
El equipo santafesino derrotó 3 a 1 a Quilmes B y empató 3 a 3 con Rosario en los encuenros de la fase clasificatoria. Luego venció a Mendoza por 1 a 0 en la semifinal y dio cuenta de Quilmes A por 2 a 1 en el partido decisivo.
El equipo estuvo dirigido por Fernando Redondo y contó con Miguel Fritschy en su rol de delegado. Los jugadores que integraron el equipo fueron los siguientes: Francisco Villano, Gustavo Piantino, José Román, Juan José “Tucu” Volpatti, José Sacavino, Hugo Chalaliche, Esteban Felices, Oscar Giordano, Nicolás Padulli, Guillermo Morales, Jorge Maciel y Hugo David.
Todos los partidos resultaron muy duros, fundamentalmente la semifinal ante los mendocinos. De todos modos, Santa Fe ratificó su poderío y se trajo el título de campeón nacional.
Como se puede apreciar, muchos nombres conocidos en el ambiente de la medicina de nuestra ciudad, algunos de ellos con plena vigencia futbolera a pesar del paso de los años y despuntando el vicio en los torneos amateurs que identifican a Santa Fe y que se convierten en el atractivo de los sábados para todos los futboleros.