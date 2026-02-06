Susto por la salud de Omar “Zurdo” Pérez: fue internado de urgencia por un dolor en el pecho
El exfutbolista, surgido en Boca Juniors e ídolo histórico de Independiente Santa Fe, permanecerá cinco días bajo observación médica, durante los cuales se le realizarán distintos estudios para determinar las causas del episodio cardíaco.
El exfutbolista Omar “el Zurdo” Pérez, surgido enBoca Juniors e ídolo histórico de Independiente Santa Fe, fue atendido de urgencia en las últimas horas tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Según confirmaron desde su entorno, su estado de salud es estable y presenta un pronóstico favorable.
Pérez, en su era Xeneixe.
El ex volante ofensivo, retirado del fútbol profesional en 2019, fue trasladado a la Clínica Marly de Bogotá, donde los médicos le realizaron un procedimiento de urgencia y le colocaron un stent, logrando estabilizarlo rápidamente.
Tranquilidad desde su entorno
Desde la academia de fútbol que dirige el exmediocampista llevaron calma y señalaron que Pérez permanecerá cinco días bajo observación médica, durante los cuales se le realizarán distintos estudios para determinar las causas del episodio cardíaco.
El susto se produjo apenas un día después del debut de su hijo Franco en la categoría Reserva, un hecho significativo para la familia del exjugador y que había sido celebrado recientemente en redes sociales.
Un ídolo querido en Colombia
Omar Pérez es una figura muy querida en el fútbol colombiano, especialmente en Independiente Santa Fe, club en el que se convirtió en referente y protagonista de importantes conquistas. La noticia generó mensajes de apoyo de hinchas, excompañeros y clubes vinculados a su trayectoria.
Por el momento, su evolución es positiva y se espera que continúe respondiendo favorablemente al tratamiento médico.