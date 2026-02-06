Colombia

Susto por la salud de Omar “Zurdo” Pérez: fue internado de urgencia por un dolor en el pecho

El exfutbolista, surgido en Boca Juniors e ídolo histórico de Independiente Santa Fe, permanecerá cinco días bajo observación médica, durante los cuales se le realizarán distintos estudios para determinar las causas del episodio cardíaco.