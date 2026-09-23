Pamela Noya se quedó con la medalla de oro en el remo coastal femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante de Perú ganó la definición del 1X Women's disputada en la Laguna Setúbal.
Santa Fe 2026: Pamela Noya ganó el oro en remo coastal en la Laguna Setúbal
La peruana se impuso en el 1X femenino y luego habló con CyD Litoral sobre las condiciones de la prueba. Clara Galfre fue cuarta y recibió el bronce.
La competencia tuvo como escenario principal las instalaciones del Club de Niños Manuel Belgrano, sobre la costa de la ciudad de Santa Fe. Tras la final, Noya habló con CyD Litoral sobre la exigencia de la prueba y las condiciones del agua.
Una final marcada por las condiciones
Noya explicó que el escenario cambió considerablemente de una jornada a la otra. “Las condiciones de ayer a hoy cambiaron, pero al 180”, señaló después de conseguir la medalla dorada.
La peruana agregó que todas las competidoras tuvieron que adaptarse al oleaje y a las dificultades del recorrido. “Todas hemos sufrido y simplemente es que me fue mejor a mí”, resumió.
Noya completó la final con un tiempo de 3:13.47 y superó a la paraguaya Fiorela Rodríguez, que fue segunda con 3:47.65. La diferencia entre ambas fue de 34.18 segundos.
La experiencia previa, una de las claves
La campeona contó que se preparó durante todo el año y que además sumó experiencia internacional. “Estuve dos veces en Italia y una vez en Portugal, condiciones muy parecidas a estas, pero en mar”, explicó.
También señaló que conocer el bote y ajustar la estrategia fueron determinantes. “Me conozco, conozco el bote, conozco cómo me tengo que sentir”, dijo Noya, quien había terminado sexta en el time trial antes de revertir su rendimiento.
La deportista mencionó además que el próximo gran objetivo será el Mundial de Beach Sprint en China, previsto para el mes siguiente, y recordó que los Panamericanos serán el próximo año en Perú.
Clara Galfre, la argentina en competencia
Clara Galfre fue la única representante argentina en la prueba. La remera terminó cuarta en la clasificación general, luego de marcar 3:27.96 en su serie frente a la brasileña Ana Freire, que registró 3:12.71.
Pese a ocupar el cuarto puesto, el cuadro oficial de resultados de los Juegos Suramericanos le adjudicó a Galfre una medalla de bronce. Freire también aparece con presea de bronce en la clasificación general.
Tras la competencia, Noya también destacó la atención recibida durante su estadía en Santa Fe y valoró los servicios disponibles para los deportistas en la villa.