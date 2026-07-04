Este sábado

Paraguay se ilusiona con otra hazaña y Alfaro apeló a una llamativa metáfora para describir a Francia

En la antesala del duelo de octavos de final del Mundial 2026, Gustavo Alfaro volvió a dejar una frase que rápidamente ganó repercusión. El entrenador de Paraguay definió a Francia como "una tormenta eléctrica", destacó el potencial del vigente campeón y aseguró que la Albirroja afrontará el desafío con la convicción de competir y buscar una nueva sorpresa.