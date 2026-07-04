Cada conferencia de prensa de Gustavo Alfaro suele dejar una reflexión o una metáfora que trasciende el resultado deportivo. Esta vez, en la previa del choque entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino volvió a captar la atención al definir al seleccionado francés como "una tormenta eléctrica", en una imagen que utilizó para describir el poder ofensivo del conjunto europeo.
Paraguay se ilusiona con otra hazaña y Alfaro apeló a una llamativa metáfora para describir a Francia
En la antesala del duelo de octavos de final del Mundial 2026, Gustavo Alfaro volvió a dejar una frase que rápidamente ganó repercusión. El entrenador de Paraguay definió a Francia como "una tormenta eléctrica", destacó el potencial del vigente campeón y aseguró que la Albirroja afrontará el desafío con la convicción de competir y buscar una nueva sorpresa.
Más allá de los elogios hacia el rival, Alfaro dejó en claro que la Albirroja no se conforma con haber llegado hasta esta instancia y aseguró que intentará complicar al máximo a uno de los principales candidatos al título.
Una metáfora para describir al gran candidato
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Alfaro reconoció la jerarquía del seleccionado francés y lo ubicó como el principal favorito para conquistar la Copa del Mundo.
"Es un partido de octavos de final contra el número uno del mundo. Para mí, antes del Mundial había cuatro candidatos: Argentina, Brasil, España y Francia, y el número uno es Francia", afirmó.
Fiel a su estilo, el técnico recurrió luego a una comparación ligada a su infancia para explicar el potencial del conjunto europeo.
"Yo soy un hombre de campo y cuando venía una tormenta eléctrica había que resguardarse donde fuera porque no existían los pararrayos. Bueno, Francia es una tormenta eléctrica. Los rayos salen desde cualquier lado y siempre van dirigidos al arco. Cuando los enfrentás sabés que se viene una tormenta y hay que encontrar la manera de evitar esos rayos", graficó.
"Venimos a competir", el mensaje para el plantel
Pese al respeto que manifestó por el rival, Alfaro aseguró que Paraguay afrontará el compromiso sin complejos y con la intención de seguir haciendo historia. "Se la vamos a hacer lo más difícil que podamos", sostuvo.
El entrenador reveló además el mensaje que transmitió a sus futbolistas tras la clasificación conseguida frente a Alemania.
"Les dije a los jugadores que ellos ya ganaron desde el momento en que clasificaron, pero eso no quiere decir que no vengamos a competir", expresó.
No obstante, advirtió que el desafío será muy diferente al de la ronda anterior. "Lo de mañana es otra historia", resumió.
La histórica clasificación que ilusiona a Paraguay
Alfaro también destacó el crecimiento que mostró su equipo durante el torneo y consideró que la experiencia adquirida en el Mundial fue clave para llegar hasta esta instancia. "No teníamos experiencia en este tipo de competencias. Había que aprender muy rápido y los jugadores evolucionaron muchísimo", explicó.
Sin embargo, aclaró que ese aprendizaje por sí solo no garantiza un buen resultado frente a Francia. "Si eso alcanza para el partido de mañana, creo que no. Todavía no es suficiente", admitió.
El entrenador recordó además la enorme repercusión que tuvo en Paraguay la clasificación conseguida tras eliminar a Alemania por penales.
"Lo que para otros puede ser normal, para Paraguay no lo es. Tanto fue así que se decretó feriado después de pasar a octavos. El deseo que tengo es que el fútbol paraguayo pueda vivir muchas más tardes como la que tuvimos frente a Alemania", concluyó.
Paraguay buscará ahora prolongar su sueño mundialista frente a una Francia que parte como favorita, aunque la Albirroja llega fortalecida por una clasificación histórica y convencida de que aún puede seguir sorprendiendo.