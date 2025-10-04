Primera Nacional

Patronato volvió a jugar mal, perdió con Ferro y quedó afuera de la Copa Argentina 2026

El Rojinegro tuvo un pésimo final de la etapa regular, clasificado al Reducido, y no logró cumplir su último objetivo de meterse en la Copa del año entrante. Fue 3-1 en Caballito, con Joaquín Barolín como lo destacado al marcar su primer gol profesional.