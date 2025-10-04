Patronato volvió a jugar mal, perdió con Ferro y quedó afuera de la Copa Argentina 2026
El Rojinegro tuvo un pésimo final de la etapa regular, clasificado al Reducido, y no logró cumplir su último objetivo de meterse en la Copa del año entrante. Fue 3-1 en Caballito, con Joaquín Barolín como lo destacado al marcar su primer gol profesional.
El Negro cayó en la última fecha de mala manera y no cumplió su otro objetivo. Credit: Prensa Patronato
El cierre del Torneo para Patronato fue un baldazo de agua helada, jugó un muy mal primer tiempo, tuvo 15 minutos de mejora en el complemento hasta la ráfaga de goles de Ferro que, sin jugar por nada, le generó un importante dolor de cabeza a Gómez para el Reducido y una preocupación generalizada por los rendimientos de las últimas fechas del Rojinegro.
Desconcierto absoluto
Patronato jugó el peor primer tiempo del año frente a Ferro. Irreconocible el Santo en Caballito, jugando a un cambio menos y superado por su rival, que, sin obligaciones, complicó siempre al conjunto de Gabriel Gómez que padeció y que contó con la buena actuación de Alan Sosa (otra vez) y la fortuna de los palos.
El partido pudo ser de ida y vuelta, al menos en los primeros minutos, pese a un leve dominio de tenencia, Cuzzani (una pesadilla) estrelló un remate en el palo de Sosa. La respuesta de Patrón llegó rápida, con Escobar proyectándose y Sánchez por el segundo palo casi colocando la pelota en el palo más lejano de Monetti.
Luego comenzó un monologo de Ferro, que llegó al gol en los pies de Franco García, otro dolor de cabeza. Entre Moreyra y Escobar recibió y frente a Sosa, no falló (es noticia, le marcaron un gol al arco de Patrón). La reacción del Rojinegro nunca llegó, que corrió mucho atrás de la pelota y que padeció a su rival que demostró, frente y dentro del área, los motivos por los que tuvo un mal año.
García forzó a Sosa, Lucas Parisi definió mal dos manos a manos y Obradovich estrelló el disparo contra un palo a los 30. Lo único Santo post tanto, Rueda intentando desde afuera y nada más. Patronato fue un desconcierto absoluto, por momentos irreconocible en Caballito, lejos de su versión, más allá de que se han repetido patrones de las últimas presentaciones.
15 minutos y no mucho más
El complemento hubo una breve mejora de Patronato, que cambió piezas, Picco le dio otra dinámica al medio campo y provocó la soltura de Barinaga. Barolín tuvo un buen ingreso y fue el faro de ataque del Rojinegro.
El Rojinegro contó con eso, buenos 15 minutos, en los que apareció una conexión made in Capillita. Barinaga se soltó, asoció con Rueda, centro y cabezazo letal de Barolín para su estreno en la red y hasta mejor posicionado. Un error defensivo y una seguidilla de dos tiros libres, apareció una ráfaga de goles de Ferro que fueron un balde de agua helada del que no logró reponerse.
Campos avisó de tiro libre con un remate que dio en el travesaño. Acto seguido, Gino Olguín se hizo cargo de la pelota y marcó un golazo al palo de Alan Sosa. Cuatro minutos después, de una pasiva actitud defensiva, Montiel de un movimiento se sacó a sus marcadores y asistió en soledad a Esidín para marcar el 3-1 y complicarle la historia a un Patrón que no tuvo reacción alguna y que terminó el partido como lo empezó, intentando. Monetti le sacó un remate peligroso a Pereyra y no mucho más de un Rojinegro que terminó pagando el peor final de temporada, derrota dura, con tres goles abajo y, producto de la goleada de Deportivo Maipú se quedó afuera de la Copa Argentina 2026. Ahora, esperará rival, mientras, en la tabla general definirá como visitante todas las llaves.
