Entre Ríos

Patronato empató sin goles ante Almagro y logró la clasificación al Reducido

El Rojinegro igualó 0-0 sin goles ante el Tricolor y le sirvió para llegar a la próxima instancia a falta de una fecha para el final del torneo de la Primera Nacional. Entre reproches e insultos, así se retiró el equipo de Gómez.