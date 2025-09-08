Patronato lo perdió solito en Córdoba

Otro paso en falso de Patronato que no levanta fuera de Paraná y sumó una dura derrota en Nueva Italia que lo obliga a mirar a los rivales que están por fuera del Reducido.
El Rojinegro volvió a jugar mal de visitante ante Racing, equivocó los caminos y nunca supo aprovechar el hombre de más con el que jugó 45 minutos. Matías Machado aprovechó un grosero error defensivo. El asistente no convalidó un gol en posición adelantada de Castro.
Del error arbitral al invalidar el gol de Federico Castro al grosero error de Bellatti y Díaz para la apertura de Machado que dejó sin ideas al conjunto entrerriano que no tuvo ideas ni fútbol para llegar al empate y se complica.
Racing intentó marcar la cancha de entrada y le hizo sentir el rigor a Patronato en los primeros minutos de la primera parte. El local salió con la idea de llevarse puesto al Rojinegro y hasta tuvo chances claras frente al arco de Alan Sosa. El travesaño, Alan Sosa y la falta de puntería le pasaron factura al conjunto de Medina.
Patrón logró revertir su imagen, dejó de erras pases y combatir en el medio campo para abrir la cancha y asociar desde Castro y Bonansea para las bandas con Pereyra y Marcioni, que alternaron buenas y malas, un ejemplo la individual de Valentín que encontró los pies de Bonansea, aunque la bocha se fue de los límites establecidos en el campo.
Cuando la “Academia” intentó incomodar, el Rojinegro creció y hasta se encontró con una inmejorable oportunidad. Albarracín golpeó a Pereyra al disputar una pelota, vio la roja y le permitió al elenco de Gómez incomodar, pero no pasó más que eso. Terminó un primer tiempo mejor posicionado y con la buena nueva, todo un complemento con uno más.
Patronato pasó por todos los sentimientos en el complemento, en el que salió con todo, tres cambios ofensivos para aprovechar el hombre de más que, por varios pasajes, no se notaron. Alan Sosa terminó siendo la figura del Santo, un detalle que dejó entrever lo que fue la segunda mitad.
El Negro incomodó, desequilibró y llegó al gol en los pies de Federico Castro, pero increíblemente el asistente levantó la bandera y dejó sin efectivo un gol totalmente legítimo que cambiaba la historia. Horror arbitral.
De la bronca por la injusticia a la desazón. En el “mejor momento”, Bellatti y el Monito Díaz, de lo mejor de Patrón en la temporada, causantes del gol local. Pereyra buscó abrir juego y la pelota no llegó nunca a los pies de ninguno de los centrales. Machado aprovechó el regalo y marcó un gol que cambió totalmente el juego.
Patronato sintió el cachetazo, se desorientó. No logró hilvanar acciones conjuntas de juego, perdió el rumbo del partido y sufrió en carne propia a Montigelli, el hombre clave de la Academia que con uno menos, le hizo frente a un Rojinegro escaso de ideas, repleto de nerviosismo y que no logró reponerse nunca del gol. Un tiro de Marcos Enrique y nada más en la segunda mitad.
El conjunto de Gabriel Gómez buscó dar un golpe para volver a ilusionarse con pelear por la punta y recibió una cachetada que lo obliga a mirar a los rivales que buscan el Reducido. Ya son cinco los cotejos sin victorias como visitante. El próximo domingo, ante Quilmes, buscará la recuperación en Villa Sarmiento.
Racing 1-0 Patronato
Gol: 17’ST Matías Machado
Expulsado: 43’PT Martín Albarracín (R)
Racing: Mauricio Maslovski; Fabrizio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales, Leandro Fernández; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Leonel Monti, Sergio González; Matías Machado y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Santiago Bellatti, Gabriel Díaz, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Modificaciones: Raúl Chamorro por Ghiggia; Wilfredo Olivera y Facundo Montigelli por Castro y Monti; Lucas Villegas por Chavarría; Francisco Robles por Machado (R). Fernando Moreyra, Marcos Enrique y Guillermo Sánchez por Escobar, Rueda y Gallucci; Joaquín Barolín por Castro; Valentín Villarreal por Pereyra (P).
Amonestados: Rostagno, González, Montigelli (R); Bonansea, Sánchez, Moreyra (P).
Árbitro: Lucas Cavallero
Estadio Miguel Sancho (muy buen estado).
