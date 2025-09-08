Primera Nacional

Patronato lo perdió solito en Córdoba

El Rojinegro volvió a jugar mal de visitante ante Racing, equivocó los caminos y nunca supo aprovechar el hombre de más con el que jugó 45 minutos. Matías Machado aprovechó un grosero error defensivo. El asistente no convalidó un gol en posición adelantada de Castro.