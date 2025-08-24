Patronato logró un valioso empate de visitante ante Colegiales

Patronato llegó este domingo 24 de agosto a Munro con un solo objetivo, el de sumar y lo consiguió, cumplió. Después de tres partidos al hilo fuera de Paraná, con derrota y papeles por debajo de lo esperado, frente a Colegiales la tónica cambió, si bien no brilló y deslumbró, consiguió una buena unidad ante un rival que en su reducto se hace pesado. Mereció algo más por tener las más claras.
“Mereció más”
Poco y nada pasó en el primer tiempo entre Colegiales y Patronato en Munro. El equipo de Gómez gozó de pasajes y terminó siendo mejor que el anfitrión, que tuvo un buen momento en el arranque del cotejo en el que complicó a Fernando Moreyra como falso lateral zurdo.
Pelota por el aire, pelotazos por doquier y mucha fricción. Juego cortado, mucha infracción, poco de juego. Leves transiciones del anfitrión, algo de Patrón que tuvo un muy buen tramo, pero falló. Bonansea se las ingenió para dar vuelta entre dos, pero el remate se fue lejos. Rueda lanzó un centro que no llegó a conectar Castro y, menos, Alan. Barinaga se quedó con la más clara de tiro libre en la que obligó a Di Fulvio a meter el manotazo.
En su mejor momento, el Rojinegro, que no se mostró cómodo en el cotejo, no logró lastimar y volvió a padecer el “toque de suerte” o la efectividad. A favor, el local tuvo destellos y nada más, como el primer tiempo en el que el Negro “mereció un poco más”.
Sin diferencias
En el complemento la tónica se repitió en un partido de ida y vuelta con mucha displicencia, con muchos errores de ambos elencos, aunque con los arqueros como protagonistas dentro de lo poco que se los forzó a ambos. Alan Sosa contuvo un remate fuerte de Cancio cuando rompió con Castillo y Di Fulvio se quedó con lo que pudo ser gol de Marcioni, en un penal casi en movimiento.
Patrón fue el ganador del “ping pong”, Castro no le entró bien a una pelota que bajó Bonansea, Rueda no le pudo dar fuerte y dirección a su remate. Por su parte, Alan Sosa volvió a estirarse y evitar que el remate de media distancia de Castillo tenga destino de red.
El cero no se movió y fue Patronato el que apretó el puño, salió vivo de un escenario complicado, si bien no rompe la racha de partidos sin ganar de visitante, dejó tras la seguidilla de derrotas al hilo. Luego de un buen triunfo como local, sumar de visitante es lo mejor y el Rojinegro lo consiguió. El próximo domingo 31 de agosto buscará revalidar el punto ante uno de los punteros y protagonistas de la Zona: Atlanta.
Síntesis
Resultado: Colegiales 0-0 Patronato
-Colegiales: Emilio Di Fulvio; Sebastián Silguero, Matías Ferreira, Santiago Strasorier, Franco Hanashiro; Joaquín Cancio, Federico Marín, Franco Zicarelli, Andrés Ríos; Laureano Marra y Valentín Robaldo. DT: Leo Fernández.
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Santiago Bellatti, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Gonzalo Asis; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Federico Castro, Alan Bonansea y Matías Pardo. DT: Gabriel Gómez.
Modificaciones: Lucio Castillo por Marra; Mauricio Camargo y Facundo Montiel por Marín y Robaldo; Emanuel Di Massiimo y Álvaro Marín por Silguero y Ríos (C). Julián Marcioni por Pardo; Ian Escobar y Joaquín Barolín por Moreyra y Castro (P).
Amonestados: Robaldo, Hanashiro (C); Gallucci (P).
Estadio: Libertarios Unidos (muy buen estado)
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.