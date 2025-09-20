Con Alan Sosa como figura, Patronato logró sumar un buen punto frente a San Miguel

A diferencia de lo que fue su última presentación fuera de Paraná (Córdoba), Patronato cambió la imagen y hasta pudo traerse mucho más de Los Polvorines. Sumó una unidad clave para su lucha y sus objetivos.
El Rojinegro igualó sin goles frente al Trueno Verde en Los Polvorines y escaló posiciones en el Reducido, lugar que podría asegurárselo el próximo domingo, como local.
San Miguel y Patronato demostraron que querían el triunfo, no especularon y quedó claro en un primer tiempo disputado, intenso y peleado. El protagonismo y hasta las situaciones en el arco rival se las repartieron, ninguno aprovechó su momento.
El local avisó a los 5 con un cabezazo de Bruno Nasta que le ganó al Monito Díaz en las alturas. Dening no le dio bien cuando también ganó en el área. La respuesta llegó rápida, centro punzante de Gabriel Díaz que nunca llegó a conectar Castro, el mismo delantero que no contó con la suerte cuando quedó con el arco de frente y un rival amortiguó su remate.
En medio, la pelota fue y vino entre camisetas verdiblancas y las rojinegras. El bostezo se hizo presente en un largo tramo del encuentro. Hubo golpes de efectos, desde un pase atrás de Castro al que no llegó Bonansea (llegó pasado). El avisó lo marcó Kippes, de una pelota parada y por el segundo palo, hizo reaccionar a Alan Sosa, clave para que Patrón sostenga el cero en el arco. La paridad reinó y el cero bien fijo a la hora de irse a los vestuarios, en una primera mitad de ida y vuelta.
El complemento se presentó totalmente distinto al primero. San Miguel recordó que era local y salió con todo a buscar el gol, aunque se topó con la gran figura del Rojinegro, clave en el segundo semestre, Alan Sosa.
El arquero de Patronato se lució con un atajadón a los 2 minutos y tras un cabezazo a quemarropa de Nasta. Minutos después, en otra gran atajada a pura fuerza de pierna, evitó un remate de Senna, anulado por posición adelantada en la previa. Todo era del “Trueno Verde” que, como en todo el cotejo, no supo aprovechar su momento ni vencer a la gran figura Santa.
Patrón poco y nada en el complemento. Cerca del final, en una gran autogestión de Bonansea, al que derribaron cuando intentó ingresar en el área entre cuatro rivales, quedó como lo más destacado, pese a que el tiro libre no tuvo destino de gol por un claro adelantamiento de la barrera en un momento caliente.
Patronato no pudo repetir lo hecho en la primera parte en la segunda mitad del cotejo, se volvió a calzar el overol, defendió y, cuando no lo pudo hacer, apareció la gran figura de su arquero. Terminó en un empate sin goles, un punto valioso para el Rojinegro quedando a puntitos de asegurar su lugar en el Reducido. El próximo domingo 28 de septiembre, a las 16, recibirá a Almagro en lo que será la última fecha como local en la etapa regular.
