Patronato volvió al triunfo ante Quilmes

Patronato llegó al partido con Quilmes con la necesidad de cambiar la imagen que dejó en Córdoba. Se plantó, jugó y logró su cometido, pudo ser con una diferencia mayor, pero pecó la falta de efectividad y terminó a “lo Patrón”, sufriendo y con Sosa como pieza clave una vez más.
Una genialidad
Patronato logró cambiar la imagen de su última presentación en solo 45 minutos ante Quilmes. Desde la intensidad y el resultado, sin mencionar del juego, en el que fue más directo y punzante, aunque el gol se hacía esquivo.
A los 2 minutos, Bonansea estrelló su cabezazo en el palo, Marcioni, a los 25, tuvo un claro mano a mano que tapó Glellel con mucha rapidez. Patrón era mejor, no sufría, defensivamente Díaz y Bellatti sacaron todo y lucharon con Belinetz con clase. Alan Sosa, otra vez tranquilo.
A los 35, Barinaga cayó cerca de la medialuna y fue quien se hizo cargo del tiro libre y, al mejor estilo de Juan Roman, dejó parado a Glellel. Pelota a un lado, cerca de la red. Golazo. Definición de crack y una genialidad para abrir el marcador y hacer justicia por la superioridad mostrada ante un rival que salvo por intervenciones de Carabajal, no mostró nada.
No lo liquidó y aguantó
El complemento tuvo momentos, un rato para Patronato y otro para Quilmes, con pasajes de protagonismo para uno y otro. Bonansea tuvo una chance clara pero su remate no tuvo destino de red por la pierna de un defensor.
Luego de esa situación, la visita embistió con chances muy claras, donde apareció la figura de Alan Sosa para sostener el cero con dos intervenciones claras. Primero sacó un remate de Carabajal dentro del área y otra la encontró con el pecho tras un cabezazo a quemarropa.
Del pasaje de Quilmes al mano a mano de Marcioni que no pudo con Glelell, lo mismo Barinaga (de un partidazo) con un remate desde afuera. Pero el Negro no lo pudo liquidar y debió aguantar hasta el final hasta con un hombre de más. Se equivocó Patrón, no lo liquidó y volvió a sufrir en el final.
Patronato sacó pecho, logró cambiar la imagen y volvió al triunfo, necesario y clave para sostenerse en el Reducido y en los primeros lugares en sus aspiraciones a pelear por un ascenso. Quedan tres fechas fundamentales, el primero el próximo sábado a las 15:30 en San Miguel.
Síntesis
Goles: 32’PT Juan Barinaga (P)
Expulsado: 30’ST Camilo Machado (Q)
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Gonzalo Asis; Julián Marcioni, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Alan Bonansea y Federico Castro. DT: Gabriel Gómez.
Quilmes: Esteban Glellel; Federico Pérez, Gabriel Aranda, Francisco Flores; Agustín Bindella; Gabriel Carabajal; Enzo Kalinski, Ramirez Martínez, Marcos Roseti; Jano Coronel y Oscar Belinetz. DT: Alfredo Grelak
Modificaciones: Julián Navas e Ian Escobar por Asis y Pereyra; Augusto Picco y Matías Pardo por Gallucci y Castro; Facundo Díaz por G.Díaz (P). Camilo Machado y Gabriel Vázquez por Belinetz y Coronel; Mariano Santiago por Martínez; Mariano Miño y Juan Ignacio Capano por Carabajal y Roseti (Q).
Amonestados: Asis, Picco, Navas (P); Kalinski, Roseti, Aranda, Belinetz, Carabajal (Q).
Estadio Presbítero Bartolomé Grella (muy buenas condiciones).
