En el 23 de Agosto, Patronato pisó otra vez en falso. El conjunto de Forestello no reaccionó, cometió errores defensivos, falló lo poco que generó en ataque, careció de ideas, de respuestas y vuelve a terminar una jornada en zona de descenso directo. El entrenador vuelve a estar en el centro de la escena.
Nueva derrota de Patronato: Forestello sigue en la mira tras el paso en falso en el Norte
El conjunto entrerriano no tuvo reacción, cometió errores defensivos y pagó cara su falta de gol. Tras el 2-0 ante el Lobo jujeño, el Negro se hunde en el fondo de la Zona B.
Efectividad
Patronato no completó un buen primer tiempo frente a Gimnasia en Jujuy, siguió cometiendo los mismos errores defensivos y siempre atacó en inferioridad numérica, aunque con una notable diferencia, cuando intentó o se animó a intentar, llegó al arco de Milton Álvarez, que en gran parte de la primera parte fue un espectador de lujo.
Los primeros minutos del encuentro fueron del “Lobo”, que denotó un buen trato de balón, circulación de la misma y movimientos en ataque que desbordaron a Patrón. Menéndez de cabeza (tras centro de Endrizzi con una pelota que pasó de derecha a izquierda) insinuó el primer avisó. “Patrón” no se quedó atrás y sin ser prolijo y a los ponchazos, llegó con un pelotazo a Soldano que le erró al arco.
La diferencia estuvo en el área rival y la efectividad. Lo dejó en claro el trámite del encuentro. De una infracción totalmente evitable de Meritello, Gimnasia encadenó una serie de tiros libres y córner que desordenaron al “Rojinegro” que terminó padeciendo el gol de Cosaro, que solo cerca del punto de penal facturó de cabeza.
El local apretó el acelerador y siempre complicó, en contra partida, Patronato no aprovechó los errores del rival. Tomás Attis erró un claro mano a mano, Brandón Cortés se encontró con piernas rivales cuando quedó en la media luna y Juan Salas disparó con debilidad.
Alan Sosa no estuvo tranquilo tampoco, Piccioni salvó el 2-0 y en el final de cabeza Attis no le dio dirección a cabezazo. El “Negro” tuvo oportunidades, chances, insinuaciones frente a los errores del local, lo hizo sin convicción y sin claridad. El resultado pudo ser más abultado, pero también otro, en lo futbolístico, donde los ataques fueron forzados y sin claridad.
Nada cambió
El complemento no tuvo la reacción de Patronato, al contrario, no complicó nunca a Gimnasia. Un pelotazo a la cabeza de Attis que cabeceó mal y no mucho más. Hubo intenciones, pero murieron en el intento.
El “Lobo” continuó complicando a su rival y adversario, Molina y Maidana desequilibraron a toda la defensa Santa. Cortés buscó sociedades todo el tiempo y no las encontró. Pereyra intentó ser un arma de ataque, pero tampoco consiguió serlo. Ni desde lo individual, ni desde lo colectivo, Patrón respondió o modificó su idea.
El gol que no fue de Argañaraz porque se pasó en el pase de Menéndez o el intento de Molina lo terminó de hacer Hugo Soria, el cinco que pisó campo rival y tuvo su premio como figura del cotejo. Golazo para sentenciar la historia, ya de un Patronato que terminó con diez por la expulsión de Piccioni.
Otro paso en falso, distinto al de Colón o Quilmes porque generó, tuvo sus situaciones, pero el equipo carece de ideas, de fútbol y, lo más importante y relevante: gol. La reacción no llegó, la identidad se sigue buscando (como el equipo). La realidad indica que el equipo no arranca, no levanta, no cambia y terminará la fecha en zona de descenso directo. Se viene otro duelo como visitante ante Almagro el próximo sábado.
Síntesis
Gimnasia 2-0 Patronato
Goles: 17’PT Guillermo Cosaro; 48’ST Hugo Soria
Expulsado: 42’ST Santiago Piccioni (P)
Gimnasia Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Juan Pablo Córdoba, Emiliano Endrizzi; Francisco Maidana, Hugo Soria, David Gallardo, Francisco Molina; Cristián Menéndez y Abel Argañaraz. DT: Cristián Pellerano.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra, Valentín Pereyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandón Cortés; Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Rubén Darío Forestello.
Modificaciones: Mauro Cachi y Axel Pinto por Argañaraz y Molina; Gonzalo Villarreal por Maidana; Federico Paradela y Octavio Bianchi por Gallardo y Menéndez (GJ). Renzo Reynaga por Attis; Juan Barinaga, Agustín Araujo y Hernán Rivero por Soldano, Cortés y Salas; Alejo Miro por Pereyra (P).
Amonestados: Gallardo, Bianchi (GJ); Soldano, Piccioni, Reynaga (P).
Árbitro: Federico Benítez
Estadio 23 de Agosto.