Patronato se complicó solo y cayó solo a la zona de descenso directo. En Buenos Aires no hizo pie y volvió a caer ante Midland, un rival que con poco y nada se llevó un triunfo y le dio un golpazo al Santo, que hace ocho partidos que no logra ganar y que ahora jugará con la presión de salir de la zona roja en la Primera Nacional.
Patronato volvió a tropezar con Midland y cayó a zona de descenso
El Rojinegro igualó 1-0 ante el Funebrero y se hundió en la tabla de posiciones de la Zona B. El próximo sábado, jugará un partido ante Quilmes, un rival directo.
Le costó
El primer tiempo en el coqueto estadio Ciudad Libertad, Patronato padeció el terreno de juego, pero también la falta de claridad con la pelota, corrió detrás de la pelota y no terminó abajo en el marcador por Alan Sosa. El arquero y capitán fue el responsable de contener tres disparos al arco de Midland, que fue más rápido, que aprovechó y cuando pudo, llevó a todos sus futbolistas a campo rival.
A los cuatro, Ramiro Luna tuvo la primera chance tras un mal cálculo en el pique de Evangelista. Sosa controló el remate con destino de red. Bulacio remató en la puerta del área y el pique, terminó complicando a Sosa que volvió a despejar un remate claro y, promediando la primera parte, despejó el complicado remate de Flores, que también aprovechando el pique de la misma, apiló rivales y remató para hacer volar al uno Santo (que jugó, encima, con el sol en contra).
Patrón, poco y nada. Corrió mucho detrás de la pelota, no tuvo conexión, perdió rápido la pelota y, como si fuera poco, no aprovechó las únicas dos chances que tuvo. Un disparó de Rueda en las pocas oportunidades que pudo pasar al ataque y un remate con dirección pero sin potencia de Reynaga y no mucho más. Le costó todo al equipo visitante, que no pudo pararse con la pelota, que decidió mal, que terminó frustrado, fastidioso y hasta con reproches. La pérdida de pelota rápida provocó el rápido retroceso y constantemente jugó en campo propio. El arco de Leguiza, siempre lejos.
Sigue sin alcanzarle
Patronato aparentó una mejora en el inicio del complemento, de entrada Pereyra y Pacco lograron conectarse y generar una chance anulada por posición adelantada. Hubo un crecimiento, el local los cambios no lo ayudaron y tardó mucho tiempo en acomodarse en el partido.
Hubo un interesante pasaje de juego, pero insuficiente, Patrón intentó llegar al arco de Leguiza, aunque lo hizo cerca del final y con la desventaja en el resultado, porque cuando el Negro aparentó estar cómodo con el resultado, porque el local no generó más que solo una advertencia que terminó en posición adelantada. A los 20, de un centro y un rebote, Lautaro Díaz le pegó con el pie menos hábil en la puerta del área y marcó un golazo. La bocha entró en el ángulo de Sosa, nada para hacer para quién fue el punto más alto de Patrón en Buenos Aires.
Con la ventaja, el local se acomodó mejor y hasta tuvo chances frente al arco de Patrón, que buscó con tres delanteros en campo rival y solo tuvo un remate de Díaz lejos, igual que el cabezazo de Soldano. El partico se murió, Bulacio tuvo una oportunidad, pero terminó lejos. El partido se murió con el triunfo de Midland que hundió al Rojinegro, que ahora terminará la jornada en zona de descenso directo por el triunfo de Agropecuario. El sábado próximo a las 15:30, jugará una final ante Quilmes, un rival directo para el presente Santo, que por tercer año de los cuatro que juega en la Primera Nacional, pelea por sostener la categoría.
Síntesis
Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Pablo Casarico; Ramiro Luna, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Matías Flores; Ezequiel Bulacio y Facundo Marín. DT: Joaquín Iturrería.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miro, Augusto Picco, Luciano Pacco,Valentín Pereyra; Renzo Reynaga y Diego Armando Díaz. DT: Marcelo Candia.
Gol: 26’ ST Lautaro Díaz
Modificaciones: Jeremías Perales y Matías Abruzzesse por Castaño y Luna; Dylan Aguilar por Flores; Mirko Olavarría por Bulacio (M). Gonzalo Salega y Juan Barinaga por Pacco y Reynaga; Valentín Villarreal, Franco Soldano y Hernán Rivero por Pereyra, Miró y Picco (P).
Amonestados:Camaño (M); Reynaga, Evangelista (P).
Árbitro: Franco Acita
Estadio: Ciudad Libertad.