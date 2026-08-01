Lo que ocurrió en el Estadio Grella se puede explicar sencillo, Patronato aprovechó todos los errores de Quilmes en el primer tiempo, mientras que el rival sacó provecho de todas las falencias Santas en defensa, qye las tuvo en la primera parte, pero los yerros del rival le dieron oxigeno. Por Quilmes, Patrón se impusó y por Patrón, perdió dos puntos.
Patronato perdió dos puntos con Quilmes
El Rojinegro lo ganaba 3-1 aprovechando todos los errores del Cervecero, que en el complemento hizo lo mismo. Un punto con sabor a derrota.
Golpes claves
Patronato salió decidido a buscar el resultado frente a Quilmes, que en pocos minutos demostró porqué está en el fondo de la tabla. De entrada, por convicción, el Rojinegro lo arrinconó y tuvo dos chances claras, con Diego Díaz, al que el gol lo esquiva y con Pereyra desde lejos, un remate que despejó Marinelli. Lo que no pudo contener el arquero exTigre fue el pésimo pase atrás de Lucas Romeo cuando la visita transitaba su mejor momento. Gol en contra, 1-0 y otro golpe de reacción.
Segundos después de la apertura, Pereyra presionó la salida, aprovechó el horror defensivo de Kippes, dejó en el camino al arquero y 2-0. En 1 minuto, el Negro, al que le cuesta muchísimo marcar, se encontró con dos tantos en un abrir y cerrar de ojos. La reacción de la visita no tardó nada en llegar y Spetale dentro del área, aprovechó el error de Moreyra y marcó el descuento.
Y cuando la visita volvió a imponerse, llegó un golazo de Maxi Rueda para marcar el 3-1 desde lejos tras un corner a favor. Marinelli no metió las manos y terminó siendo el 4 Santo el de las fotos. Otra vez, goleador y sacando a relucir su gran potencial desde media distancia.
El partido pudo tener más goles, pero Sosa tapó un remate cruzado de Vega y el travesaño se lo negó a Martínez. Pero también pudo aumentar la diferencia, aunque ni Diego Díaz ni Soldano pudieron superar a Marinelli en el cierre. Después de mucho, los aplausos se hicieron sentir en Villa Sarmiento.
Desorientado
En el complemento apareció solo un equipo que quiso ganarlo y fue Quilmes. El conjunto visitante se llevó puesto al Rojinegro en su estadio, a los 3, Kippes de cabeza marcó el descuento, se puso a tiro y dominó todas las acciones del encuentro. Sosa comenzó a tener una participación rutilante, evitó el empate de Spetale, el palo después evitó lo que pudo ser gol de Vera de tiro libre.
Todo era del equipo blanco, que encima contó con Lucas Comesaña de su lado y celoso de Patrón. Toda mancha fue a favor de la visita y no compró el penal a Franco Soldano cuando quedó mano a mano. La situación colmó la paciencia y no encontró caminos. Candia buscó cerrar el partido con línea de cinco, apostó a la contra sin tener piernas. Quilmes llenó el campo rival de jugadores y acechó el empate constantemente. A los 29, el gol cantado de Lavezzi llegó de cabeza y el desconcierto fue tal que no hubo respuestas.
Soldano, que tuvo la única chance clara en el complemento, se fue y Rivero no generó casi nada. Fue el Cervero que pudo llevarse el triunfo, pero Pio Bonacci le erró al arco en la última del partido. El desconcierto fue grande, la diferencia de la gente lo mismo, no hubo insultos, algún que otro cantico contra Comesaña, el plantel y nada más. Bronca, malestar y desazón describieron un final de cotejo en el que Patronato perdió dos puntos claros, falló adentro, en el banco y sigue sin salir del fondo, más allá de que debe esperar resultados. Se viene Colegiales, otro rival directo.
Síntesis
Patronato 3-3 Quilmes
Gol: 10'PT Lucas Romeo e/c (P); 11'PT Valentín Pereyra (P); 14'PT Aaron Spetale (Q); 24'PT Maximiliano Rueda (P); 3'ST Ariel Kippes (Q); 30'ST Agustín Lavezzi (Q).
Formaciones
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miro, Federico Bravo, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Candia.
-Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Gonzalo Vega, Agustín Bolivar, Axel Batista, Ulises Vera; Ramiro Martínez y Aaron Spetale. DT: Emanuel Tripodi.
Modificaciones: Nahuel Genez por Evangelista; Facundo Díaz por D.Diaz; Gonzalo Salega y Hernán Rivero por Barinaga y Soldano; Facundo Heredia por Pereyra (P). Agustín Ortega por Vallejos; Agustín Lavezzi y Pio Bonacci por Vera y Spetale; Thomas Ortega por Bindella; Juan Yangali por Martínez (Q).
Amonestados: Soldano, Moreyra, Rueda, Pereyra, Bravo, G.Díaz, Miró (P). Ortega (Q).
Árbitro: Lucas Comesaña
Estadio Presbítero Bartolomé Grella (muy buen estado)