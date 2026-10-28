Platense escribió una nueva página dorada en su rica historia reciente. En un dramático cruce disputado en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el Calamar superó 5 a 4 en la definición por penales a Atlético Tucumán, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario, y selló su clasificación a la gran final de la Copa Argentina 2026.
¡Platense es finalista de la Copa Argentina! Venció a Atlético Tucumán en los penales y jugará por el título
Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios en el Estadio Padre Martearena, el Calamar se impuso por 5 a 4 desde los doce pasos. El equipo conducido por Martín Palermo alcanzó la primera final federal de su historia y espera por el ganador del cruce entre Boca y Banfield.
El encuentro fue parejo y cargado de tensión de principio a fin, reflejando lo que estaba en juego. Sin embargo, en los tiros desde el punto del penal, el conjunto de Vicente López volvió a mostrar su temple característico para quedarse con la tanda decisiva y desatar el festejo en suelo salteño.
El gol de Tesuri para AtléticoTucumán
Con este logro, Platense disputará por primera vez en sus 121 años de vida la final del torneo más federal del país. El recorrido del equipo conducido por Martín Palermo a lo largo del certamen dejó en claro su oficio en las instancias eliminatorias: arrancó venciendo 1-0 a Argentino de Monte Maíz, igualó 0-0 ante San Martín de San Juan (avanzó 4-3 en penales), empató 1-1 frente a Instituto de Córdoba (se impuso 3-1 en penales), superó 1-0 a Estudiantes de La Plata en cuartos y coronó la faena ante el Decano con otro ajustado 1-1 y triunfo desde los doce pasos.
El hito también representa una marca personal inolvidable para su entrenador. En sus 14 años de trayectoria en los bancos de suplentes, será la primera oportunidad en la que un equipo dirigido por Martín Palermo acceda a la definición de la Copa Argentina.
El gol de Retamar para Platense
Asimismo, la gesta confirma el extraordinario presente institucional y deportivo del Marrón, que disputará su cuarta final oficial en los últimos tres años, tras haber alcanzado las definiciones de la Copa de la Liga 2023, el histórico Torneo Apertura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025.
Ahora, la escuadra de Vicente López aguarda pacientemente en la última instancia por el ganador de la otra semifinal, que disputarán Boca Juniors y Banfield el próximo 14 de noviembre en la provincia de Mendoza.