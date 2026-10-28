Semifinal en Salta

¡Platense es finalista de la Copa Argentina! Venció a Atlético Tucumán en los penales y jugará por el título

Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios en el Estadio Padre Martearena, el Calamar se impuso por 5 a 4 desde los doce pasos. El equipo conducido por Martín Palermo alcanzó la primera final federal de su historia y espera por el ganador del cruce entre Boca y Banfield.