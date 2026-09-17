Argentina cerró el jueves 17 de septiembre en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional alcanzó las 101 preseas y quedó a 16 de Brasil, que continúa en lo más alto.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la quinta jornada
La delegación nacional llegó a 101 preseas, con 31 oros, 28 platas y 42 bronces. Brasil continúa al frente y Colombia completa el podio en Santa Fe 2026.
El corte anterior marcaba 88 medallas para el equipo argentino. La nueva actualización incorporó dos oros, cinco platas y seis bronces, con actuaciones destacadas en remo, tiro deportivo, BMX, pentatlón moderno, bochas, esgrima y boxeo.
Medallero
Oro argentino en la Laguna Setúbal
Rodrigo Enríquez y Santino Menin consiguieron uno de los títulos de la jornada al imponerse en el doble par ligero masculino de remo. La dupla argentina superó a los venezolanos José Guiu y César Amaris.
La actividad en la Laguna Setúbal dejó otras tres medallas nacionales. Argentina fue segunda en el ocho masculino y en el cuatro femenino, mientras que Agustín Agnesse y Fernando Álvarez obtuvieron el bronce en dos sin timonel.
La prueba masculina de ocho remos fue ganada por Uruguay y Chile completó el podio. En el cuatro femenino, el oro quedó en manos del equipo chileno y Paraguay terminó tercero.
Fernanda Russo ganó en tiro deportivo
Fernanda Russo obtuvo la medalla de oro en rifle de aire femenino a 10 metros. La argentina terminó por delante de la brasileña Geovana Meyer y de la peruana Sara Vizcarra.
Lucas Hecker consiguió la plata en la competencia individual masculina de bochas, detrás del chileno Franco Barbano Arenas. Gonzalo Molina también fue segundo en BMX Racing masculino, prueba ganada por el colombiano Mateo Carmona.
El relevo femenino argentino terminó segundo en pentatlón moderno, mientras que el equipo femenino de espada logró el bronce en esgrima. Mateo Tavarone y Luz Arancibia sumaron dos terceros puestos en boxeo.
Brasil conserva la cima y Chile subió al cuarto lugar
Brasil lidera la clasificación con 117 medallas: 41 de oro, 43 de plata y 33 de bronce. Argentina lo sigue con 31 doradas, 28 plateadas y 42 de bronce, mientras que Colombia completa el podio con 73 preseas.
Chile desplazó a Venezuela del cuarto puesto. La delegación trasandina acumula 55 medallas, con 17 oros, mientras que el equipo venezolano suma 51 preseas y 15 títulos.
Perú se mantiene sexto con 30 medallas y Ecuador aparece séptimo con 27. Uruguay y Paraguay igualan con 17, aunque la delegación uruguaya ocupa el octavo lugar por tener cuatro oros contra dos.
Panamá completa los diez primeros puestos con cinco medallas. Aruba ingresó a la clasificación con una plata en bowling, mientras que Bolivia, Curazao y Guyana comparten el duodécimo lugar con un bronce cada uno.