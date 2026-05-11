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Capibaras mira la tabla y espera por Pampas-Tarucas

Capibaras XV cerró la fecha en el segundo puesto del Super Rugby Américas 2026, aunque Pampas todavía debe disputar su partido ante Tarucas y podría superarlo si suma puntos esta noche.

Capibaras XV ocupa el segundo puesto del Super Rugby Américas 2026. Fernando NicolaCapibaras XV ocupa el segundo puesto del Super Rugby Américas 2026. Fernando Nicola
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Capibaras XV dio un paso importante en la pelea por las semifinales del Super Rugby Américas 2026 y quedó ubicado en el segundo puesto de la tabla tras completarse gran parte de la fecha. La franquicia del Litoral alcanzó los 40 puntos y quedó por detrás de Dogos XV, líder absoluto del torneo.

Capibaras vs Pampas en RosarioPampas jugará esta noche ante Tarucas con chances de subir en la tabla.

El equipo litoraleño viene de conseguir una victoria clave ante Yacaré XV en Sauce Viejo, en un partido que volvió a mostrar el crecimiento de la franquicia dentro del certamen continental. Con apenas tres jornadas por disputarse, la pelea por los primeros puestos se mantiene abierta.

Mirá tambiénCapibaras está cada vez mejor: clara victoria ante Yacaré XV en Sauce Viejo

Pampas puede desplazar a Capibaras

Más allá del buen presente de Capibaras, la tabla todavía puede sufrir modificaciones este mismo lunes por la noche. Desde las 20.06, Pampas visitará a Tarucas en uno de los partidos pendientes de la fecha.

Actualmente, Pampas suma 38 unidades y tiene un partido menos que Capibaras. Si consigue una victoria o incluso suma algún punto bonus en Tucumán, el conjunto bonaerense podría arrebatarle el segundo lugar a la franquicia litoraleña.

La pelea entre ambos equipos aparece como uno de los grandes focos de la recta final del campeonato, especialmente pensando en la ventaja deportiva para las semifinales del torneo.

Capibaras XV vs Yacaré - Super Rugby Américas

Capibaras XV vs Yacaré - Super Rugby Américas

Cómo quedó la tabla del Super Rugby Américas

Dogos XV lidera el campeonato con 46 puntos tras once partidos disputados. Capibaras XV aparece segundo con 40, mientras que Pampas suma 38 con un encuentro menos.

Más atrás quedaron Selknam con 34 unidades, Peñarol Rugby con 27 y Tarucas con 24. Yacaré XV y Cobras Brasil Rugby cierran las posiciones.

Capibaras XV vs Yacaré. Super Rugby Américas. Fernando NicolaCapibaras mira la tabla y espera por Pampas-Tarucas. Fernando Nicola

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, la lucha por los puestos de clasificación continúa abierta y con varios cruces directos todavía por disputarse.

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
DOG
Dogos XV
Argentina
 11 9 0 2 376 257 56 30 +119 10 46
2
CAP
Capibaras XV
Argentina
 11 8 0 3 360 233 47 33 +127 8 40
3
PAM
Pampas
Argentina
 10 7 0 3 329 233 46 29 +96 10 38
4
SEL
Selknam
Chile
 11 6 0 5 299 345 40 47 -46 10 34
5
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
 11 5 0 6 280 310 40 38 -30 7 27
6
TAR
Tarucas
Argentina
 10 5 0 5 274 272 31 37 +2 4 24
7
YAC
Yacare XV
Paraguay
 11 1 1 9 240 314 29 45 -74 7 13
8
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
 11 1 1 9 214 408 29 59 -194 4 10
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 11/05/2026
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