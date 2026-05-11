Capibaras XV dio un paso importante en la pelea por las semifinales del Super Rugby Américas 2026 y quedó ubicado en el segundo puesto de la tabla tras completarse gran parte de la fecha. La franquicia del Litoral alcanzó los 40 puntos y quedó por detrás de Dogos XV, líder absoluto del torneo.
Capibaras mira la tabla y espera por Pampas-Tarucas
Capibaras XV cerró la fecha en el segundo puesto del Super Rugby Américas 2026, aunque Pampas todavía debe disputar su partido ante Tarucas y podría superarlo si suma puntos esta noche.
El equipo litoraleño viene de conseguir una victoria clave ante Yacaré XV en Sauce Viejo, en un partido que volvió a mostrar el crecimiento de la franquicia dentro del certamen continental. Con apenas tres jornadas por disputarse, la pelea por los primeros puestos se mantiene abierta.
Pampas puede desplazar a Capibaras
Más allá del buen presente de Capibaras, la tabla todavía puede sufrir modificaciones este mismo lunes por la noche. Desde las 20.06, Pampas visitará a Tarucas en uno de los partidos pendientes de la fecha.
Actualmente, Pampas suma 38 unidades y tiene un partido menos que Capibaras. Si consigue una victoria o incluso suma algún punto bonus en Tucumán, el conjunto bonaerense podría arrebatarle el segundo lugar a la franquicia litoraleña.
La pelea entre ambos equipos aparece como uno de los grandes focos de la recta final del campeonato, especialmente pensando en la ventaja deportiva para las semifinales del torneo.
Cómo quedó la tabla del Super Rugby Américas
Dogos XV lidera el campeonato con 46 puntos tras once partidos disputados. Capibaras XV aparece segundo con 40, mientras que Pampas suma 38 con un encuentro menos.
Más atrás quedaron Selknam con 34 unidades, Peñarol Rugby con 27 y Tarucas con 24. Yacaré XV y Cobras Brasil Rugby cierran las posiciones.
A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, la lucha por los puestos de clasificación continúa abierta y con varios cruces directos todavía por disputarse.
Tabla de Posiciones
Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
DOG
Dogos XV
Argentina
|11
|9
|0
|2
|376
|257
|56
|30
|+119
|10
|46
|2
|
CAP
Capibaras XV
Argentina
|11
|8
|0
|3
|360
|233
|47
|33
|+127
|8
|40
|3
|
PAM
Pampas
Argentina
|10
|7
|0
|3
|329
|233
|46
|29
|+96
|10
|38
|4
|
SEL
Selknam
Chile
|11
|6
|0
|5
|299
|345
|40
|47
|-46
|10
|34
|5
|
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
|11
|5
|0
|6
|280
|310
|40
|38
|-30
|7
|27
|6
|
TAR
Tarucas
Argentina
|10
|5
|0
|5
|274
|272
|31
|37
|+2
|4
|24
|7
|
YAC
Yacare XV
Paraguay
|11
|1
|1
|9
|240
|314
|29
|45
|-74
|7
|13
|8
|
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
|11
|1
|1
|9
|214
|408
|29
|59
|-194
|4
|10