En el Maracaná

Racing cayó con Flamengo por 1 a 0 en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores

El único gol de la noche llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto en contra del defensor Marcos Rojo. Con la derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final del certámen por segunda vez en su historia.