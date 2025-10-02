Refuerzo inesperado

Racing: Marcos Rojo podría jugar el Clausura tras la lesión de un compañero

El defensor solo estaba habilitado para Copa Libertadores y Copa Argentina, pero se abriría un cupo por lesión. Desde Avellaneda apuntan a Zaracho, que sigue sin estar en plenitud y podría dejar el club en diciembre.