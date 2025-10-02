Racing: Marcos Rojo podría jugar el Clausura tras la lesión de un compañero
El defensor solo estaba habilitado para Copa Libertadores y Copa Argentina, pero se abriría un cupo por lesión. Desde Avellaneda apuntan a Zaracho, que sigue sin estar en plenitud y podría dejar el club en diciembre.
Marcos Rojo podría ser habilitado para disputar lo que resta del Torneo Clausura con Racing, a raíz de la lesión de un compañero cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente. La alternativa se habilita porque, al quedar un cupo libre, el zaguero quedaría incorporado en la lista del torneo local.
Hasta ahora, Rojo solo podía vestir la camiseta de la Academia en Copa Libertadores —donde ya cumplió dos fechas de suspensión— y en Copa Argentina, donde podría debutar ante River en Rosario.
De sancionado a titular posible
El defensor ex Boca había quedado marginado del Clausura por cuestiones reglamentarias, dado que no pudo ser inscripto a tiempo en la nómina inicial. Sin embargo, ahora podría entrar en lugar del jugador lesionado y sumar minutos en el torneo doméstico, justo en la previa de un duelo clave ante River Plate.
Costas deberá decidir si le da minutos a Rojo en un partido caliente contra River. Foto: Reuters
El regreso de Rojo coincidiría con su reencuentro con el “Millonario”, rival al que enfrentó 11 veces, con saldo positivo: 7 triunfos, 1 empate y apenas 3 derrotas. La última vez, sin embargo, fue derrota con Boca en el Monumental.
Dos expulsiones, un recuerdo caliente
En el historial entre Rojo y River también figuran dos expulsiones. En octubre de 2021 vio la roja por doble amarilla y en septiembre de 2022 se fue expulsado de manera directa. Más allá de esos antecedentes, su presencia suma jerarquía a un Racing que necesita experiencia en el fondo.
Mientras tanto, el cuerpo técnico de Gustavo Costas analiza el mejor modo de reacomodar la defensa, ya que Rojo también podría ser una opción de lateral si se ajusta el esquema táctico.
Zaracho no viajó a Rosario y su situación física es una incógnita desde hace meses. Foto: Reuters
Zaracho, el apuntado a salir
Si bien no se informó de manera oficial qué jugador dejará su lugar, los indicios apuntan a Matías Zaracho. El volante no viajó a Rosario para enfrentar a River y arrastra una seguidilla de molestias físicas que nunca le permitieron reencontrarse con su nivel tras el regreso desde Brasil.
Zaracho, querido por los hinchas por su pasado en el club, nunca logró consolidarse en este segundo ciclo. Si se confirma su baja, no solo liberaría el cupo para Rojo sino que también abriría la puerta a una salida definitiva en diciembre.
Vietto también en la cuerda floja
Otro que no viajó es Luciano Vietto. Al igual que Zaracho, no logró reencontrarse con su mejor versión y su continuidad en el club es una incógnita. En Racing ya se habla de una renovación profunda de cara al 2026 y algunos regresos que ilusionaban podrían terminar de la peor forma...
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.