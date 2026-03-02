Tras una decisión llamativa con Centurión, Racing de Córdoba se quedó sin técnico
Pablo Fornasari dejó de ser el DT de Racing de Córdoba tras el 0-0 con Mitre en el Miguel Sancho. Dirigió tres partidos, sumó 4 puntos y el manejo de los minutos de Centurión quedó en el centro del debate.
Pablo Fornasari dejó de ser el DT de Racing de Córdoba tras el 0-0 con Mitre.
Racing de Córdoba cerró de golpe un ciclo que casi no llegó a tomar vuelo. Tras el empate 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero, la dirigencia resolvió rescindir el contrato de Pablo Fornasari, que se había hecho cargo del equipo para el arranque de la Primera Nacional.
El DT se va después de tres partidos oficiales: triunfo en el debut, goleada en contra en la segunda fecha y un empate sin goles como local que dejó la sensación de equipo frenado, sin contundencia y lejos de lo que prometía el plantel.
Racing suma 4 puntos en la Zona A luego de tres fechas de la Primera Nacional.
Tres partidos, cuatro puntos y silbidos en Nueva Italia
La campaña corta explica el desenlace. Racing suma 4 puntos sobre 9 en la Zona A (un ganado, un empatado y un perdido) y quedó en la zona media de la tabla, con una diferencia de gol negativa tras el 0-3 sufrido ante Acassuso.
El 0-0 con Mitre terminó de empujar la decisión. Racing jugó un largo tramo con ventaja numérica, pero no pudo romper el partido. Al final, el equipo se fue silbado del Miguel Sancho y el clima se volvió determinante para el futuro inmediato.
La decisión con Centurión que encendió el debate
En el último encuentro, Ricardo Centurión tuvo su mayor participación desde que llegó: entró antes de la media hora del primer tiempo por una lesión y fue reemplazado en el complemento. La lectura fue doble: cuidado físico por un lado, y una apuesta que no terminó de rendir en el juego por el otro.
La gestión de sus minutos venía siendo tema desde el arranque. En el debut jugó apenas unos minutos, en la fecha siguiente sumó rodaje en la derrota y, frente a Mitre, tuvo su tramo más largo. Racing buscaba que el nombre fuerte del mercado empezara a pesar, pero el equipo no terminó de encontrarlo.
Con el banco de suplentes vacante, la dirigencia acelera para definir reemplazo y reordenar el inicio de torneo. El próximo compromiso aparece marcado en el calendario: Racing recibirá a Almirante Brown el domingo 15 de marzo en el Miguel Sancho.