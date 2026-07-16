Racing tuvo un estreno ideal en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda. La Academia goleó 4 a 1 a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina y selló su clasificación a los octavos, donde se medirá con Belgrano de Córdoba. El equipo de Avellaneda resolvió el partido con autoridad y mostró eficacia en los momentos clave.
Racing goleó a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda y avanzó a octavos de final
La Academia se impuso 4 a 1 en Quilmes con goles de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián Martínez. Ahora enfrentará a Belgrano de Córdoba en la próxima ronda.
El conjunto de Vojvoda golpeó muy rápido. A los 4 minutos, Matko Miljevic abrió el marcador con un gol que le permitió a Racing tomar el control del encuentro desde el inicio.
Más tarde, a los 32, Marcos Rojo amplió la ventaja al convertir un penal y dejó a la Academia con una diferencia tranquilizadora antes del descanso.
Defensa y Justicia intentó reaccionar en el complemento y descontó a través de Leandro Fernández a los 51 minutos.
Sin embargo, Racing respondió de inmediato y volvió a tomar distancia con un cabezazo de Santiago Sosa tras un centro de Matías Zaracho.
Maravilla liquidó la historia
El equipo de Avellaneda tuvo la oportunidad de ampliar aún más la diferencia con un penal ejecutado por Adrián "Maravilla" Martínez, pero el delantero encontró la respuesta del arquero Lautaro Amadé, que evitó el cuarto tanto.
Lejos de bajar los brazos, Maravilla tuvo revancha sobre el cierre. A los 87 minutos aprovechó un arco desguarnecido para convertir el 4 a 1 definitivo y ponerle cifras de goleada a una actuación convincente de Racing en su debut oficial bajo las órdenes de Vojvoda.
Próximo rival confirmado
Con este triunfo, Racing avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina y ya conoce a su próximo adversario. El equipo de Avellaneda enfrentará a Belgrano de Córdoba en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.