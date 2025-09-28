Racing e Independiente se enfrentan en un duelo de realidades opuestas

Racing e Independiente se miden este domingo en el Estadio Presidente Perón, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura. La Academia llega con viento a favor: semifinalista de la Libertadores y con cuatro triunfos consecutivos. El Rojo, último y sin victorias, inicia un nuevo ciclo con Gustavo Quinteros.
El equipo de Gustavo Costas se afianza como uno de los más sólidos del torneo. Superó 1-0 a Vélez en el partido de vuelta y avanzó de ronda en la Copa, sin mostrar fisuras. También venció a San Lorenzo, Huracán y al Fortín en liga. Llega con confianza y el respaldo de su gente, que volvió a llenar el Cilindro.
Racing, sin rotación
Pese a que se viene River por Copa Argentina, Costas no guardará titulares. “Estos clásicos son como copas”, dijo en conferencia. El entrenador solo realizará variantes por cuestiones físicas: Zuculini reemplazará a Nardoni, Conechny será titular por Zaracho y Vergara ingresará por Solari.
Gustavo Costas no rota: pondrá lo mejor ante el clásico rival en el Cilindro. Foto: Reuters
Santiago Sosa y Maravilla Martínez son los puntos más altos del equipo. Costas quiere mantener la intensidad y no dar ventajas. Desde que volvió al club, nunca perdió ante el Rojo: ganó uno y empató dos.
Quinteros, con poco rodaje
Del otro lado, Independiente llega golpeado. Aún no ganó en el torneo y acumula once partidos sin victorias. Tras la salida de Vaccari y un breve interinato, asumió Gustavo Quinteros, que este domingo tendrá su debut formal.
El DT apenas tuvo cinco días de trabajo. Apostará por un 4-2-3-1 con varios interrogantes. Valdez y Ávalos están lesionados. Cedrés o Marcone ocuparán un lugar en el medio. En ofensiva, hay dudas entre Pussetto, Abaldo y Mazzantti. Quinteros habló de “una gran oportunidad” para cambiar la cara.
Quinteros debuta en el banco del Rojo con poco margen y mucho por ganar.
Una ciudad dividida
En las tribunas se vivirá un duelo emocional. Racing quiere confirmar su gran presente y alimentar su ilusión continental. Independiente necesita un punto de partida para salir del fondo. Como suele pasar, el clásico puede borrar las diferencias y cambiarlo todo.
Independiente: Rey; Vera, Paredes, Lomónaco, Zabala; Loyola, Cedrés o Marcone; Mazzantti, Cabral, Montiel; Abaldo o Pussetto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.