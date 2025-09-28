#HOY:

Racing e Independiente se enfrentan en un duelo de realidades opuestas

Se juega este domingo en el Cilindro. Racing llega entonado tras clasificar en la Libertadores. Independiente, último en su zona, buscará torcer la historia con el debut de Gustavo Quinteros como DT.

Racing-Independiente en el Cilindro. Foto: Reuters
 14:46
Por: 

Racing e Independiente se miden este domingo en el Estadio Presidente Perón, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura. La Academia llega con viento a favor: semifinalista de la Libertadores y con cuatro triunfos consecutivos. El Rojo, último y sin victorias, inicia un nuevo ciclo con Gustavo Quinteros.

El equipo de Gustavo Costas se afianza como uno de los más sólidos del torneo. Superó 1-0 a Vélez en el partido de vuelta y avanzó de ronda en la Copa, sin mostrar fisuras. También venció a San Lorenzo, Huracán y al Fortín en liga. Llega con confianza y el respaldo de su gente, que volvió a llenar el Cilindro.

Racing, sin rotación

Pese a que se viene River por Copa Argentina, Costas no guardará titulares. “Estos clásicos son como copas”, dijo en conferencia. El entrenador solo realizará variantes por cuestiones físicas: Zuculini reemplazará a Nardoni, Conechny será titular por Zaracho y Vergara ingresará por Solari.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - Second Leg - Racing Club v Velez Sarsfield - Estadio Monumental Presidente Peron, Avellaneda, Argentina - September 23, 2025 Racing Club coach Gustavo Costas reacts during the match REUTERS/Agustin MarcarianGustavo Costas no rota: pondrá lo mejor ante el clásico rival en el Cilindro. Foto: Reuters

Santiago Sosa y Maravilla Martínez son los puntos más altos del equipo. Costas quiere mantener la intensidad y no dar ventajas. Desde que volvió al club, nunca perdió ante el Rojo: ganó uno y empató dos.

Quinteros, con poco rodaje

Del otro lado, Independiente llega golpeado. Aún no ganó en el torneo y acumula once partidos sin victorias. Tras la salida de Vaccari y un breve interinato, asumió Gustavo Quinteros, que este domingo tendrá su debut formal.

El DT apenas tuvo cinco días de trabajo. Apostará por un 4-2-3-1 con varios interrogantes. Valdez y Ávalos están lesionados. Cedrés o Marcone ocuparán un lugar en el medio. En ofensiva, hay dudas entre Pussetto, Abaldo y Mazzantti. Quinteros habló de “una gran oportunidad” para cambiar la cara.

Gustavo Quinteros firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2026.Quinteros debuta en el banco del Rojo con poco margen y mucho por ganar.

Una ciudad dividida

En las tribunas se vivirá un duelo emocional. Racing quiere confirmar su gran presente y alimentar su ilusión continental. Independiente necesita un punto de partida para salir del fondo. Como suele pasar, el clásico puede borrar las diferencias y cambiarlo todo.

Formaciones probables:

Racing: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Conechny, Martínez, Vergara.

Independiente: Rey; Vera, Paredes, Lomónaco, Zabala; Loyola, Cedrés o Marcone; Mazzantti, Cabral, Montiel; Abaldo o Pussetto.

