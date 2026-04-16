Racing lo empató, pero Botafogo se lo ganó en la última y lo dejó golpeado

SE SACÓ LA MUFA, ¡GOOOL DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA EL EMPATE DE RACING!



Ezequiel Cannavo asistió al delantero de la Academia que no perdonó y anotó el 2-2 ante Botafogo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/zOt4tFQO7x