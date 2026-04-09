River volvió a la Copa Sudamericana con un empate que, por el desarrollo del partido, terminó teniendo valor. En Santa Cruz de la Sierra, igualó 1 a 1 con Blooming en su debut en el Grupo H, en un encuentro atravesado desde el inicio por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, que dejó al equipo de Eduardo Coudet con diez hombres a los tres minutos.
River rescató un empate en Bolivia con uno menos durante casi todo el partido
El equipo de Eduardo Coudet igualó 1 a 1 con Blooming en Santa Cruz de la Sierra en el arranque del Grupo H. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los tres minutos y condicionó toda la noche del Millonario.
A partir de esa roja, el partido cambió por completo. River tuvo que reordenarse rápido, resignó parte de su plan original y apostó a resistir en un contexto incómodo. Aun así, logró ponerse en ventaja en el primer tiempo con una gran definición de Sebastián Driussi y llegó al descanso con una diferencia que parecía enorme por el escenario del partido.
Un golazo en medio del desorden
El tanto del Millonario llegó a los 34 minutos, cuando Fabricio Bustos metió un centro pinchado al segundo palo y Driussi resolvió con una volea de gran categoría. La pelota dio en el palo antes de entrar y le dio a River una ventaja inesperada en una noche que ya venía torcida desde el arranque.
Hasta ese momento, Blooming había manejado la iniciativa y había empujado con insistencia, aunque sin demasiada claridad en la definición. River, condicionado por la inferioridad numérica, apostó a sostenerse con orden y encontró en ese gol una manera de equilibrar un trámite que lo venía exigiendo mucho.
Blooming lo fue a buscar y llegó al empate
En el complemento, el conjunto boliviano mantuvo la presión y encontró rápido la igualdad. A los siete minutos, Anthony Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda que había sido desviado en el camino y firmó el 1 a 1 para el local.
Desde ahí, River tuvo que hacer un desgaste grande para sostener el resultado. Blooming siguió merodeando el área y obligó a intervenir a Santiago Beltrán, mientras el equipo de Coudet intentaba aguantar con inteligencia y aprovechar algún espacio aislado para responder de contra.
El empate dejó al Millonario con un punto en el arranque del Grupo H, en una noche marcada por la resistencia más que por el juego. En la próxima fecha, River recibirá a Carabobo en el Monumental, mientras que Blooming visitará a Red Bull Bragantino.