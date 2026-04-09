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River rescató un empate en Bolivia con uno menos durante casi todo el partido

El equipo de Eduardo Coudet igualó 1 a 1 con Blooming en Santa Cruz de la Sierra en el arranque del Grupo H. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los tres minutos y condicionó toda la noche del Millonario.

Sebastián Driussi marcó el gol de River en el empate ante Blooming en Bolivia. Foto: ReutersSebastián Driussi marcó el gol de River en el empate ante Blooming en Bolivia. Foto: Reuters
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River volvió a la Copa Sudamericana con un empate que, por el desarrollo del partido, terminó teniendo valor. En Santa Cruz de la Sierra, igualó 1 a 1 con Blooming en su debut en el Grupo H, en un encuentro atravesado desde el inicio por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, que dejó al equipo de Eduardo Coudet con diez hombres a los tres minutos.

A partir de esa roja, el partido cambió por completo. River tuvo que reordenarse rápido, resignó parte de su plan original y apostó a resistir en un contexto incómodo. Aun así, logró ponerse en ventaja en el primer tiempo con una gran definición de Sebastián Driussi y llegó al descanso con una diferencia que parecía enorme por el escenario del partido.

Soccer Football - Recopa Sudamericana - Group H - Blooming v River Plate - Estadio Ramon Tahuichi, Santa Cruz, Bolivia - April 8, 2026 Players line up before the match REUTERS/Ipa IbanezRiver sumó un punto en Santa Cruz de la Sierra en su regreso a la Copa Sudamericana. Foto: Reuters

Un golazo en medio del desorden

El tanto del Millonario llegó a los 34 minutos, cuando Fabricio Bustos metió un centro pinchado al segundo palo y Driussi resolvió con una volea de gran categoría. La pelota dio en el palo antes de entrar y le dio a River una ventaja inesperada en una noche que ya venía torcida desde el arranque.

Hasta ese momento, Blooming había manejado la iniciativa y había empujado con insistencia, aunque sin demasiada claridad en la definición. River, condicionado por la inferioridad numérica, apostó a sostenerse con orden y encontró en ese gol una manera de equilibrar un trámite que lo venía exigiendo mucho.

Soccer Football - Recopa Sudamericana - Group H - Blooming v River Plate - Estadio Ramon Tahuichi, Santa Cruz, Bolivia - April 8, 2026 River Plate's Lautaro Rivero, Matias Vina and River Plate's Santiago Beltran look dejected after Blooming's Antony Vasquez scored their first goal REUTERS/Ipa IbanezLucas Martínez Quarta fue expulsado a los tres minutos y condicionó el partido del Millonario. Foto: Reuters

Blooming lo fue a buscar y llegó al empate

En el complemento, el conjunto boliviano mantuvo la presión y encontró rápido la igualdad. A los siete minutos, Anthony Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda que había sido desviado en el camino y firmó el 1 a 1 para el local.

Desde ahí, River tuvo que hacer un desgaste grande para sostener el resultado. Blooming siguió merodeando el área y obligó a intervenir a Santiago Beltrán, mientras el equipo de Coudet intentaba aguantar con inteligencia y aprovechar algún espacio aislado para responder de contra.

Soccer Football - Recopa Sudamericana - Group H - Blooming v River Plate - Estadio Ramon Tahuichi, Santa Cruz, Bolivia - April 8, 2026 Blooming's Antony Vasquez celebrates scoring their first goal with Bayron Garces REUTERS/Ipa IbanezRiver sumó un punto en Santa Cruz de la Sierra en su regreso a la Copa Sudamericana. Foto: Reuters

El empate dejó al Millonario con un punto en el arranque del Grupo H, en una noche marcada por la resistencia más que por el juego. En la próxima fecha, River recibirá a Carabobo en el Monumental, mientras que Blooming visitará a Red Bull Bragantino.

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