Accidente de Jesús Calleja en el Dakar 2026: volcó varias veces y abandonó la competencia
En la quinta etapa del Rally Dakar 2026, el aventurero y presentador español Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco sufrieron un fuerte accidente que destruyó su vehículo y los obligó a retirarse de la carrera, aunque ambos resultaron sin lesiones graves
En medio de la quinta etapa del Rally Dakar 2026, disputada en Arabia Saudita en condiciones extremas de terreno y visibilidad reducida por polvo, el equipo integrado por el presentador Jesús Calleja y su copiloto Eduardo “Edu” Blanco sufrió un accidente de gran magnitud.
El hecho ocurrió después de superar el kilómetro 271 de la especial cuando, circulando a alta velocidad en un tramo de pista recta envuelto en polvo levantado por los vehículos que los precedían, el Santana que conducían encontró un bache no advertido en el roadbook oficial de la carrera.
Al pasar por esa irregularidad del terreno, el coche se elevó y, tras tocar el suelo, volcó varias veces antes de quedar completamente detenido y con la carrocería seriamente dañada.
A pesar de la espectacularidad de la caída —que fue captada en video y compartida en redes sociales— tanto Calleja como Blanco pudieron salir por sus propios medios del vehículo, sin lesiones que pusieran en riesgo inmediato su salud.
Los equipos de asistencia médica y los servicios de rescate de la organización del Dakar acudieron con rapidez al lugar para evaluar el estado de los ocupantes y coordinar su traslado a un centro sanitario para controles de rutina.
Finalmente, el accidente obligó al equipo español a abandonar la competencia en una jornada especialmente exigente dentro del contexto de la carrera.
Consecuencias del incidente
El Dakar Rally es una de las pruebas de rally raid más exigentes del calendario anual, con etapas que requieren resistencia física, navegación precisa y adaptación constante a condiciones cambiantes de pista y clima.
Desde su traslado a Arabia Saudita, el recorrido ha mantenido la reputación de exigir al máximo a los competidores.
En esta edición 2026, la quinta etapa se desarrollaba como parte de una doble jornada de maratón, donde los participantes deben completar tramos extensos sin asistencia técnica externa, lo que incrementa la complejidad de la competencia.
El accidente de Calleja y Blanco se suma a varios retiros tempranos de pilotos y equipos que han tenido que abandonar por distintos motivos, incluyendo fallas mecánicas o accidentes en etapas anteriores.
Por ejemplo, el vigente campeón de la categoría principal, Yazeed Al-Rajhi, debió retirarse en la cuarta etapa tras una serie de pinchazos que comprometieron su motor y su participación.
Calleja, conocido en España por su labor como presentador de programas de aventura y exploración, había expresado en días previos su descontento con algunas decisiones de la organización, particularmente con respecto al orden de salida que le asignaron en etapas anteriores.
Esa situación le había generado desventajas, como tener que rodar detrás de vehículos más lentos, lo que incrementa la generación de polvo y reduce la visibilidad.
El incidente pone de manifiesto, una vez más, los desafíos de seguridad y navegación que enfrenta el Dakar. Aunque los prototipos modernos incorporan avanzados sistemas de protección, los accidentes a alta velocidad siguen siendo un riesgo inherente en esta competencia.