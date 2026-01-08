Automovilismo

Accidente de Jesús Calleja en el Dakar 2026: volcó varias veces y abandonó la competencia

En la quinta etapa del Rally Dakar 2026, el aventurero y presentador español Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco sufrieron un fuerte accidente que destruyó su vehículo y los obligó a retirarse de la carrera, aunque ambos resultaron sin lesiones graves