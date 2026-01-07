Video: la maniobra de un Ford Raptor para evitar embestir a una espectadora en el Rally Dakar

La competencia del Rally Dakar 2026 quedó atravesada por un episodio tan insólito como peligroso, luego de que circulara un video en el que una espectadora aparece al costado del trazado, con el celular en la mano, mientras un vehículo se aproxima a toda velocidad.
En las imágenes se observa que la mujer permanece demasiado cerca del recorrido y el margen de error se reduce al mínimo: una Ford Raptor que venía en carrera debió frenar y maniobrar para evitar atropellarla, en una escena que generó shock entre quienes lo vieron y se viralizó rápidamente en redes.
El piloto logró reaccionar a tiempo y el auto pasó apenas a centímetros, evitando una tragedia. La secuencia disparó críticas contra la imprudencia y reabrió el debate sobre el control del público en tramos donde la presencia de espectadores en zonas no habilitadas puede convertir un espectáculo deportivo en un accidente grave.
El episodio también volvió a poner el foco en los riesgos históricos del Dakar, una competencia en la que la cercanía del público al recorrido —sumada a las altas velocidades y las condiciones del terreno— exige respetar áreas delimitadas y extremar cuidados para prevenir situaciones límite como la que quedó registrada en este video viral.