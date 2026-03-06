¡Hala Madrid! La Casa Blanca del Real en Santa Fe

Con una muy buena convocatoria se llevó a cabo la clínica impartida por la fundación Real Madrid, destinada a casi 100 niños y niñas de la provincia de Santa Fe. Táctica, técnica, estrategia y el rol del juego como herramienta de aprendizaje.
Los chicos que tuvieron el honor de participar de esta clínica del Real Madrid en Santa Fe.
El Real Madrid llegó a la provincia mediante la reconocida clínica de la fundación homónima que utiliza el método de enseñanza internacional que ya recorre más de 100 países y que permite a los pequeños deportistas durante cinco días sentirse parte de La Fábrica, denominación con la que son reconocidas mundialmente las divisiones inferiores del Merengue.
En el comienzo de la mañana las y los futbolistas atravesaron un proceso de acreditación y posteriormente vivieron un momento de mucha emotividad cuando cada uno recibió la indumentaria oficial de entrenamiento, en ese acto, sintieron estar viviendo un sueño real. El complejo San Ceferino ubicado en la ciudad de Santa Tomé fue el lugar elegido con todas las comodidades y a la altura de una actividad internacional que en esta ocasión recibió a deportistas de Santa Fe, Rosario, Progreso, Rafaela, Recreo y otras localidades.
La pequeña Lucero, hija del colega Germán Lucero, es arquera y fue la única niña participante.
Con presencia en todo el país
Gustavo Roberti, director Deportivo de la Fundación Real Madrid en Argentina destacó que “esta es la quinta semana que estamos desarrollando esta clínica en diferentes partes del país y nos sentimos muy orgullosos de poder tener una marca tan importante a nivel mundial”.
Luego de unos minutos de trabajos precompetitivos, el staff de entrenadores dividió los grupos para concretar trabajos específicos; técnicas de recepción y táctica de juego que les permitan tomar mejores decisiones en la competencia y comprender el juego para disfrutarlo. Se dieron trabajos en bloques defensivos y en situación de ataque. Asimismo, arqueros realizan trabajos específicos en grupos más reducidos y luego intervienen de la práctica general. Los participantes entrenan bajo la supervisión de entrenadores oficiales de la Fundación Real Madrid, con licencia UEFA Pro, quienes forman parte de la estructura formativa del club en España.
El complejo San Ceferino, ubicado cerca de la autopista y entre La Tatenguita y El Paso, fue el lugar de realización de la clínica
Divididos en turno mañana y tarde, los asistentes disfrutaron durante cinco días de una primera experiencia que marcará un puntapié inicial de las clínicas del Real Madrid en el país. En la última sesión, se realizó un acto de clausura con entrega de diplomas y menciones especiales para algunos deportistas.