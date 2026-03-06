Una clínica con más de 100 participantes

¡Hala Madrid! La Casa Blanca del Real en Santa Fe

Con una muy buena convocatoria se llevó a cabo la clínica impartida por la fundación Real Madrid, destinada a casi 100 niños y niñas de la provincia de Santa Fe. Táctica, técnica, estrategia y el rol del juego como herramienta de aprendizaje.