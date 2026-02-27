Sorteo en la UEFA

La Champions con cuadro definido: Real Madrid–City y PSG–Chelsea, los duelos estelares

En la sede de la UEFA en Nyon quedó definido el cuadro completo de la UEFA Champions League. Los octavos de final presentan cruces de alto voltaje, con el choque entre Real Madrid y Manchester City como plato fuerte. La final se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.