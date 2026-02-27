#HOY:

La Champions con cuadro definido: Real Madrid–City y PSG–Chelsea, los duelos estelares

En la sede de la UEFA en Nyon quedó definido el cuadro completo de la UEFA Champions League. Los octavos de final presentan cruces de alto voltaje, con el choque entre Real Madrid y Manchester City como plato fuerte. La final se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

Final anticipada en octavos: Real Madrid y Manchester City se cruzan rumbo a Budapest. Credito: REUTERS/Pierre AlbouyFinal anticipada en octavos: Real Madrid y Manchester City se cruzan rumbo a Budapest. Credito: REUTERS/Pierre Albouy
El sorteo de los octavos de final dejó establecido no solo los enfrentamientos inmediatos, sino también el camino completo hasta la final. Los ocho mejores equipos de la fase liga y los ocho ganadores de los playoffs ya conocen su hoja de ruta en el torneo más prestigioso de clubes de Europa.

La gran definición será el 30 de mayo de 2026 en el imponente Puskás Aréna, en Budapest, escenario que recibirá al nuevo campeón continental.

Octavos de alto impacto

El cuadro presenta series que prometen noches europeas intensas y sin margen de error. Entre los cruces más destacados aparece el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, en una reedición de enfrentamientos recientes que bien podría considerarse una final anticipada.

Otro choque de peso será el del Paris Saint-Germain frente al Chelsea, dos proyectos de fuerte respaldo económico y aspiraciones máximas.

Soccer Football - UEFA Champions League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final - UEFA Headquarters, Nyon, Switzerland - February 27, 2026 Former player Ivan Rakitic poses with the UEFA Champions League trophy after the draw REUTERS/Pierre AlbouyFinal anticipada en octavos: Real Madrid y Manchester City se cruzan rumbo a Budapest. Credito: REUTERS/Pierre Albouy

El resto de los enfrentamientos completa un panorama sumamente competitivo: Arsenal vs. Bayer Leverkusen, Bayern Munich vs. Atalanta, Liverpool vs. Galatasaray, Tottenham Hotspur vs. Atlético de Madrid, Barcelona vs. Newcastle United, Sporting CP vs. Bodø/Glimt.

Los equipos mencionados en primer término —clasificados directamente desde la fase liga— definirán la serie como locales en el partido de vuelta.

Así se jugarán los octavos

Las series se disputarán a ida y vuelta entre el 10 y 11 y el 17 y 18 de marzo. Como es habitual, el gol de visitante no tiene valor doble y, en caso de igualdad global, habrá prórroga y penales.

El sorteo también determinó las llaves de cuartos y semifinales. Cuartos de final: Llave 1: Ganador de PSG–Chelsea vs. Ganador de Liverpool–Galatasaray; Llave 2: Ganador de Manchester City–Real Madrid vs. Ganador de Bayern–Atalanta; Llave 3: Ganador de Barcelona–Newcastle vs. Ganador de Tottenham–Atlético y Llave 4: Ganador de Arsenal–Bayer Leverkusen vs. Ganador de Sporting–Bodø/Glimt

Semifinales: Ganador Llave 1 vs. Ganador Llave 2 y Ganador Llave 3 vs. Ganador Llave 4.

Soccer Football - UEFA Champions League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final - UEFA Headquarters, Nyon, Switzerland - February 27, 2026 General view of the completed draw REUTERS/Pierre Albouy TPX IMAGES OF THE DAYFinal anticipada en octavos: Real Madrid y Manchester City se cruzan rumbo a Budapest. Credito: REUTERS/Pierre Albouy

De esta manera, varios gigantes europeos podrían cruzarse recién en instancias decisivas, mientras que el sector que incluye a Real Madrid, Manchester City, Bayern y Atalanta asoma como el más exigente del cuadro.

Con el cuadro ya delineado, la Champions League entra en su etapa más apasionante. La cuenta regresiva hacia Budapest comenzó y el margen de error se reduce al mínimo en un torneo donde cada detalle puede definir la historia.

UEFA Champions League

