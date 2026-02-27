LPF

El clásico de las diferencias: Newell’s y Central se enfrentan en otro apasionante choque de pasiones rosarinas

Será este domingo a partir de las 17 en el “Coloso Marcelo Bielsa”. La “Lepra” atraviesa su peor crisis y, con el regreso de Frank Kudelka, intentará dar el golpe para salir del abismo. El “Canalla”, en cambio, goza de un buen presente y esta vez con Jorge Almirón a la cabeza, buscará extender la racha positiva frente a su histórico rival. La jerarquía de Di María contra los pibes “rojinegros”