El clásico de las diferencias: Newell’s y Central se enfrentan en otro apasionante choque de pasiones rosarinas
Será este domingo a partir de las 17 en el “Coloso Marcelo Bielsa”. La “Lepra” atraviesa su peor crisis y, con el regreso de Frank Kudelka, intentará dar el golpe para salir del abismo. El “Canalla”, en cambio, goza de un buen presente y esta vez con Jorge Almirón a la cabeza, buscará extender la racha positiva frente a su histórico rival. La jerarquía de Di María contra los pibes “rojinegros”
El estadio de Newell's Old Boys, en el Parque Independencia rosarino, será el escenario del clásico.
Se viene un nuevo domingo de clásico en Rosario. La frase hecha y de manual indica que no es un partido más, pero esta vez esa afirmación cobra estatus de realidad incontrastable. Es que, como pocas veces en los últimos tiempos, hay una clara diferencia a favor de uno de los dos equipos.
Y con el riesgo que implica asegurarlos, se podría decir que hay un claro favorito a quedarse con el triunfo. Ese equipo que llega mejor perfilado, sin dudas, es Central. Porque llega con paso ganador, porque en la última década y chirola sostuvo una racha arrasadora en el enfrentamiento de la ciudad y porque tiene jugadores de mayor experiencia y jerarquía en su plantel, empezando claramente por el campeón del mundo Ángel Di María.
Newell’s, en cambio, atraviesa una de los peores momentos de su larga y gloriosa historia, con alertas que le saltan por todos lados y problemas que no pudo solucionar a pesar del cambio de dirigencia, de entrenadores y de futbolistas. Pero la “Lepra” juega de local, con el fervoroso empuje de su incondicional hinchada, y eso puede maquillar las evidentes diferencias.
El antecedente más inmediato también le hace un guiño a Central.
El miércoles, mientras el conjunto de Almirón festejaba los tres puntos que se llevaba de la cancha de Gimnasia de La Plata, después de dar vuelta el resultado, el “Coloso” era un hervidero por una nueva derrota “leprosa” frente a Estudiantes, con la dirección técnica interina de Lucas Bernardi y con Frank Darío Kudelka en el palco, ya preparado para intentar corregir el fracaso de la dupla Orsi-Gómez, que fue la primera apuesta fallida de la nueva dirigencia “rojinegra”.
Central llega al clásico en una buena posición en la tabla de la Zona “B” del Torneo Apertura, esperando el inicio de la Copa Libertadores y el choque en Asunción del Paraguay frente a Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Internacional. Además, desde su regreso a primera en 2013 ha construido una impactante racha sobre su histórico adversario.
En todo ese período se jugaron 23 clásicos oficiales: Central ganó 15, empataron 6 veces y Newell’s apenas pudo quedarse con dos victorias, ambas de visitante. Con esos números, algo que antes de 2010 era impensado porque siempre estuvieron muy parejos en el historial, el “Canalla” le sacó 21 clásicos de diferencia a la “Lepra”. Y viene de ganar tres derbys consecutivos.
Para Newell’s, el clásico se ha convertido en un verdadero karma, en un laberinto sin salida. La última vez que pudo vencer a su eterno rival en el “Coloso” del Parque de la Independencia, fue en 2008. Son 15 años de no poder festejar un triunfo clásico con toda su hinchada, porque hay que descontar los tres que Central estuvo en la B Nacional.
Y eso que en varios enfrentamientos en todos esos años, la “Lepra” llegaba como claro favorito. No hay base teórica ni práctica de la cual agarrarse para pensar que esta vez la racha se cortará, pero el fútbol suele dar sorpresas en los momentos menos esperados.
“Esto es para valientes”
Frank Darío Kudelka acordó su segundo ciclo como técnico de Newell’s un martes. Se sentó en el palco del “Coloso” al día siguiente para comprobar el caos futbolístico que es hoy el equipo, en la dura derrota ante Estudiantes, que además dejó las preocupantes bajas por lesiones del arquero Gabriel Arias y del mediocampista David Sotelo.
El jueves dirigió su primer entrenamiento al frente del golpeado plantel “rojinegro" y luego brindó una conferencia de prensa junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini. Y este domingo saldrá a la cancha para dirigir un clásico ante Central recontra caliente. Así de frenético es el presente de Newell’s.
“Yo no vine acá para echarle la culpa a nadie. Hay que salir a la cancha el domingo y poner la cara. Esto es para valientes”, sentenció Kudelka en su primer contacto con la prensa. “Es un momento difícil, eso ya lo sabemos, pero viene un partido que nos puede dar la oportunidad de empezar a salir.
La Lepra viene de caer ante Estudiantes.
Tenemos que asumirlo con responsabilidad y aprovecharlo”, agregó el experimentado DT, que tuvo su primer ciclo en Newell’s entre 2019 y 2021 y no le fue nada mal. En ese período, que estuvo atravesado por la pandemia, peleó un campeonato casi hasta el final, clasificó a la Copa Sudamericana -que luego no pudo dirigir- y no perdió el único clásico que dirigió: fue 1 a 1 en cancha de Central.
“Por mi personalidad, yo no me puedo perder la oportunidad de dirigir un clásico tan pasional como éste y con toda nuestra gente. En el poco tiempo que tenemos para trabajar, tenemos que desarrollar una idea de juego y convencer a los jugadores de que podemos sacar esto adelante”, resumió Kudelka.
El experimentado entrenador hará una evaluación de los futbolistas que están mejor para jugar el clásico y seguramente armará una formación con sus hombres de experiencia y con los chicos del club que vienen empujando. Por lo pronto, Williams Barlasina será el arquero tras la lesión ósea que sufrió Arias el miércoles ante Estudiantes.
“Súper especial”
Para Jorge Almirón será su primer clásico rosarino. Y se lo nota muy entusiasmado con esta posibilidad que se le presenta. Central salió tonificado anímicamente del duelo ante Gimnasia, luego de dar vuelta el resultado y quedarse con los tres puntos en La Plata, y ahora le apunta todos los cañones al clásico rosarino del domingo contra Newell's en el “Coloso Marcelo Bielsa”.
Será el primer derby de la ciudad para el ex técnico de Boca y Colo Colo, entre otros equipos que también juegan grandes clásicos con sus eternos rivales. En la conferencia de prensa pos victoria en el Bosque platense, anticipó que sabe que se trata de “un partido súper especial”.
Almirón reconoció que dosificó las energías de sus jugadores ante Gimnasia, para que lleguen de la mejor manera al duelo con Newell’s: “Tenía dudas en la formación de hoy pensando en el domingo, pero todos me pidieron jugar. Desde que llegué todos me mencionaron la fecha ocho, sabemos que es un partido súper especial y estamos preparados para afrontarlo”, aseguró.
“Fue importante ganar en La Plata y ahora a recuperarnos para uno de los clásicos más importantes del país. Estoy seguro de que este es el más fuerte después del Boca-River. Veo hace muchísimo tiempo fútbol y sé la importancia de un clásico. Tengo mucha gente conocida de Central y lo sé. Tenemos que estar tranquilos para enfocarnos en el partido”, destacó el entrenador “canalla”, ya metido de lleno en el clima del duelo futbolístico de Rosario.
En cuanto a la formación que Central presentará en cancha de Newell’s este domingo, no habrá grandes sorpresas. Volverán a la titularidad el colombiano Jaminton Campaz y el nueve Alejo Véliz, para acompañar a Ángel Di María en el poderoso ataque “canalla”.
Son tres jugadores que ya saben lo que es convertirle al adversario de toda la vida. Y hablando de jugadores que hicieron goles importantes en clásicos, no se descarta que Marco Ruben, que la semana pasada anunció su sorpresivo regreso, se siente en el banco de suplentes.
La seguridad, siempre prioridad
Ya se sabe que el choque entre Newell’s y Central es mucho más que un partido de fútbol para la ciudad de Rosario. Se ponen en juego pasiones que muchas veces se desbordan y pasan al terreno de la violencia.
Por eso, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, junto con las fuerzas de seguridad y los agentes de Control de la Municipalidad de Rosario, desplegarán un amplio operativo durante todo el fin de semana, con epicentro en el domingo a las cinco de la tarde, que es el horario de inicio del clásico en el Parque de la Independencia. Más de 500 efectivos policiales estarán afectados al dispositivo de seguridad para este partido.