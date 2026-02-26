LPF

Newell’s, en su peor hora: Kudelka toma un equipo devastado y se viene el clásico

El club del Parque Independencia de Rosario atraviesa uno de los momentos más difíciles de su larga historia. Estudiantes desnudó todos sus traumas y encima se lesionaron dos jugadores titulares. Frank Kudelka, que ya conoce la institución, tiene el desafío de levantar a un plantel destrozado y tiene que empezar con el duelo ante Central