La quinta marca que se incorpora

El TC2000 suma a Fiat y profundiza la era SUV para la temporada 2026

El 47º Campeonato de TC2000 continúa consolidando su transformación hacia el segmento SUV con la llegada del Fiat Pulse. El equipo ATR Racing trabaja contrarreloj para tener lista la unidad antes del inicio de temporada, que se disputará del 13 al 15 de marzo en el circuito Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires.