El TC2000 suma a Fiat y profundiza la era SUV para la temporada 2026

El equipo ATR Racing, con sede en Córdoba Capital y dirigido por Abel Gómez, avanza en la construcción del primer Fiat Pulse que competirá en el TC2000.
El 47º Campeonato de TC2000 continúa consolidando su transformación hacia el segmento SUV con la llegada del Fiat Pulse. El equipo ATR Racing trabaja contrarreloj para tener lista la unidad antes del inicio de temporada, que se disputará del 13 al 15 de marzo en el circuito Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
El equipo ATR Racing, con sede en Córdoba Capital y dirigido por Abel Gómez, avanza en la construcción del primer Fiat Pulse que competirá en el TC2000.
El objetivo es finalizar los trabajos a fines de febrero para que el vehículo tenga su primer contacto con pista en las pruebas comunitarias previstas para comienzos de marzo.
La incorporación del modelo amplía la grilla de SUV de 500 caballos de potencia que marcarán una nueva etapa en la categoría.
El Fiat Pulse se sumará a los ya confirmados VW Nivus, Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross y Nissan Kicks Play, consolidando un parque automotor renovado y alineado con las tendencias del mercado.
El estreno oficial será en el marco del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN”, cita que abrirá la temporada junto al 32º Campeonato de Top Race YPF ENERGÍA ARGENTINA, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y un nuevo torneo de la Fiat Competizione.
Mientras ATR Racing avanza con el Fiat Pulse, la categoría también trabaja en la expansión del proyecto SUV con la preparación del segundo Nissan Kicks Play, a cargo del Pfening Competición.
La unidad ya tiene el chasis armado y en los próximos días se completará el montaje de la carrocería, con vistas a iniciar el plan de ensayos antes de su debut previsto para la segunda fecha del calendario.
Cabe recordar que el primer Nissan Kicks Play debutó el 21 de diciembre de 2025 en el Gran Premio Coronación en Junín, donde Tomás Fernández finalizó 11º en la competencia final.
En paralelo, el TC2000 desarrolló la segunda prueba en el circuito Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires. El ensayo estuvo a cargo de Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing, quien completó seis vueltas al trazado completo con neumáticos usados.
La jornada permitió al Departamento Técnico y Deportivo recolectar datos fundamentales para optimizar el armado del circuito urbano. Vivian destacó el avance en las obras y la mejora en las condiciones del asfalto, especialmente en el sector del Parque de la Ciudad y sobre la Avenida Roca, donde pudo girar a fondo.
El desembarco del Fiat Pulse confirma la estrategia del TC2000 de modernizar su identidad técnica y comercial. La adopción de SUV de alta potencia no solo redefine la estética y el rendimiento en pista, sino que también fortalece el vínculo con el mercado automotor actual.
Con nuevos modelos, mayor potencia y un escenario urbano como apertura de temporada, el TC2000 2026 se perfila como uno de los campeonatos más innovadores del automovilismo argentino.