El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 expone una realidad impensada meses atrás: Red Bull ya no domina. Tras las primeras tres carreras, el equipo de Milton Keynes se ubica relegado en el Campeonato de Constructores, lejos de los puestos de vanguardia y superado incluso por estructuras de menor presupuesto.
Red Bull en crisis: un chasis problemático limita el rendimiento del RB22
El equipo de Milton Keynes atraviesa un inicio de temporada inesperado en la Fórmula 1. Aunque su unidad de potencia responde, los problemas en el chasis y la aerodinámica impiden que el RB22 alcance el rendimiento esperado.
El contraste resulta aún más impactante si se observa la situación de Max Verstappen. El tetracampeón del mundo, acostumbrado a pelear por victorias, aparece noveno en el campeonato con apenas 15 puntos, un escenario que refleja con crudeza el retroceso del equipo.
En medio de las críticas, uno de los principales focos de análisis fue la nueva unidad de potencia desarrollada por Red Bull Powertrains. Sin embargo, dentro del paddock coinciden en que ese no es el problema.
El motor —denominado DM 01 en homenaje a Dietrich Mateschitz— ha mostrado prestaciones sólidas y un nivel competitivo acorde a la categoría. Diseñado bajo la supervisión del ingeniero Ben Hodgkinson, el impulsor es considerado uno de los más interesantes de la parrilla.
Esto descarta cualquier hipótesis sobre una supuesta limitación deliberada del rendimiento: el potencial está, pero el monoplaza no logra capitalizarlo.
El lastre del chasis y la aerodinámica
Las verdaderas dificultades del RB22 se encuentran en su concepción estructural. Problemas de chasis, desequilibrios aerodinámicos y un peso excesivo configuran un combo que compromete seriamente el rendimiento en pista.
Uno de los puntos más críticos es el sobrepeso del auto, estimado en unos 20 kilos por encima del mínimo reglamentario. En términos de rendimiento, esto representa una pérdida cercana a seis décimas por vuelta, una diferencia determinante en la Fórmula 1 actual.
El origen del inconveniente estaría en la distribución de masas. Para cumplir con los requisitos del reglamento técnico, el equipo se vio obligado a añadir peso en zonas no ideales, afectando el balance general del monoplaza y su comportamiento dinámico.
A esto se suma la salida de Adrian Newey, figura clave en la era dorada del equipo, cuyo aporte en diseño aerodinámico resulta difícil de reemplazar. Bajo la dirección técnica de Pierre Waché, el RB22 evidencia una pérdida de fineza en ese apartado.
Actualizaciones que no dieron resultado
En el Gran Premio de Japón, Red Bull introdujo un paquete de mejoras con la intención de corregir estos desajustes. Sin embargo, las actualizaciones —probadas exclusivamente por Verstappen— no ofrecieron los resultados esperados.
Por el contrario, el monoplaza se mostró aún más inestable, con un comportamiento impredecible que complicó la conducción del piloto neerlandés. El cambio en el centro de presión aerodinámica, producto de modificaciones en los flancos y la refrigeración, habría generado un auto difícil de equilibrar, descrito en el paddock como “indócil”.
Ante este panorama, el equipo enfrenta ahora un complejo proceso de corrección. Según explicó el director Laurent Mekies, parte de los problemas actuales se explican por haber extendido el desarrollo del RB21 hasta el final de la temporada pasada, lo que retrasó el inicio del proyecto 2026.
De cara a las próximas carreras, Red Bull trabaja en una serie de modificaciones, especialmente en la parte trasera del coche, con el objetivo de mejorar la eficiencia aerodinámica. Entre las soluciones en estudio aparece la posibilidad de incorporar un sistema de escape soplado similar al utilizado por Ferrari en su SF-26.
El desafío no es menor: el RB22 necesita recuperar equilibrio sin comprometer la carga aerodinámica ni la eficiencia general. Solo así podrá empezar a traducir el potencial de su motor en resultados concretos.
En un campeonato cada vez más competitivo, Red Bull enfrenta una transición inesperada: pasar de dominador a perseguidor. La evolución del RB22 en las próximas carreras será determinante para saber si se trata de un tropiezo pasajero o del inicio de un cambio de ciclo en la máxima categoría.