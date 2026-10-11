Torneo Federal Amateur

Comienzan los mata-mata para los representantes de la Liga Santafesina

Cosmos FC, Sanjustino y Colón de San Justo afrontarán este domingo sus compromisos de ida por una nueva instancia de la Región Litoral Sur. Tres partidos, tres escenarios y una misma ilusión: dar el primer paso en la fase de eliminación directa y seguir avanzando en el certamen nacional.