La ilusión se renueva y el margen de error comienza a achicarse. Este domingo, los tres representantes de la Liga Santafesina de Fútbol en el Torneo Regional Federal Amateur saldrán a la cancha para afrontar una nueva etapa de la competencia, con el desafío de obtener un resultado favorable en los encuentros de ida de la Región Litoral Sur.
Comienzan los mata-mata para los representantes de la Liga Santafesina
Cosmos FC, Sanjustino y Colón de San Justo afrontarán este domingo sus compromisos de ida por una nueva instancia de la Región Litoral Sur. Tres partidos, tres escenarios y una misma ilusión: dar el primer paso en la fase de eliminación directa y seguir avanzando en el certamen nacional.
Cosmos FC, Sanjustino y Colón de San Justo serán los encargados de llevar la bandera del fútbol liguista en una jornada que tendrá acción en Santa Fe, San Justo y San Jorge.
Con diferentes horarios y rivales de distintas ligas de la región, los equipos santafesinos pondrán en marcha una instancia decisiva, en la que cada detalle puede resultar determinante para mantener viva la ilusión.
La pelota comenzará a rodar a las 16, cuando Cosmos FC reciba a Ben Hur de Rafaela en el predio Nery Alberto Pumpido. El conjunto santafesino tendrá enfrente a uno de los representantes de mayor trayectoria de la provincia y buscará aprovechar la localía para construir un resultado que le permita afrontar con expectativas la revancha.
El encuentro contará con el arbitraje de Jorge Tolosa, acompañado por Juan Centurión y Fernando Schwartzman como asistentes. Sebastián Medina se desempeñará como cuarto árbitro.
Sanjustino, en el Coloso del Oeste
Desde las 17, la acción continuará en San Justo, donde Sanjustino recibirá a Los Andes de Alcorta, representante de la Liga Deportiva del Sur. El escenario será el Coloso del Oeste, que se prepara para acompañar al equipo en el comienzo de una serie que exige concentración, personalidad y eficacia.
El Matador buscará hacer valer su condición de local y dar el primer paso frente a un rival que llega desde el sur provincial. En este tipo de cruces, comenzar con un resultado positivo puede representar una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta, aunque la historia quedará abierta para la definición.
La terna arbitral estará encabezada por Leandro Aragno, con Brian Celis y Fabio Rodríguez como jueces asistentes. Facundo Rodríguez será el cuarto árbitro.
Colón de San Justo cierra la jornada
El tercer representante liguista tendrá que salir a la ruta. A partir de las 19, Colón de San Justo visitará al Club Atlético San Jorge en el Parque 23 de Junio, en un compromiso que completará la participación de los equipos de la Liga Santafesina durante el domingo.
El Conquistador afrontará una prueba exigente fuera de casa, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita regresar a San Justo con buenas perspectivas para la revancha. La serie demandará inteligencia para administrar los momentos del partido y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse.
Santiago Mereles será el árbitro principal, asistido por Felipe Monserrat e Ismael Valiente. Néstor Pereyra actuará como cuarto árbitro.
Así, la Región Litoral Sur comenzará a transitar una etapa en la que cada partido tendrá un valor especial. Cosmos FC, Sanjustino y Colón de San Justo saben que la ida es apenas el primer capítulo, pero también que empezar con el pie derecho puede marcar el rumbo de la eliminatoria.
Será una tarde a puro fútbol regional, con tres equipos que buscarán representar de la mejor manera a la Liga Santafesina. La ilusión está en marcha y el objetivo es claro: dar el primer paso, sostener la esperanza y seguir soñando con avanzar en el Torneo Regional Federal Amateur.