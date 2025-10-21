Torneo Clausura 2025

Riestra le ganó a Instituto por 1-0 y sigue liderando la zona B

Con el triunfo, el equipo del Bajo Flores se mantiene en la primera posición de la zona B, con 27 unidades, mientras que Instituto cayó al décimo lugar, con 15 puntos. En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a San Lorenzo, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá será local de Rosario Central. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.