Liga Profesional

Rosario Central venció a Platense y se metió en la pelea por los primeros puestos del Grupo B

Con gol de Alejo Véliz, el equipo de Ariel Holan superó 1-0 al “Calamar” en el Gigante de Arroyito por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Tras este triunfo, el “Canalla "se quedó con el cuarto lugar del Grupo B, con 24 unidades. Un escalón por debajo de Deportivo Riestra, quien posee la misma cantidad de puntos.