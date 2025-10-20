Rosario Central venció a Platense y se metió en la pelea por los primeros puestos del Grupo B

Con gol de Alejo Véliz, Rosario Central superó 1-0 al Platense en el Gigante de Arroyito por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.
Con gol de Alejo Véliz, el equipo de Ariel Holan superó 1-0 al “Calamar” en el Gigante de Arroyito por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Tras este triunfo, el “Canalla "se quedó con el cuarto lugar del Grupo B, con 24 unidades. Un escalón por debajo de Deportivo Riestra, quien posee la misma cantidad de puntos.
Con gol de Alejo Véliz, Rosario Central superó 1-0 al Platense en el Gigante de Arroyito por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.
Tras este triunfo en el Gigante de Arroyito, el “Canalla "se quedó con el cuarto lugar del Grupo B, con 24 unidades. Un escalón por debajo de Deportivo Riestra, quien posee la misma cantidad de puntos.
El único tanto del compromiso llego de la mano del centro delantero santafesino Alejo Véliz.
Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el equipo de Ariel Holan mostró la fortaleza que le brindó la ventaja de la localia y desplegó una fluida estrategia ofensiva que generó diversas situaciones claras de gol.
A pesar de los esfuerzos, las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate en el final del primer tiempo del encuentro. Central se dirigió a vestuario con el reproche de sus hinchas, quienes no entendieron porque terminó la primera parte en una igualdad sin goles.
En el complemento del duelo, Rosario Central regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el aspecto ofensivo.
En el minuto 6, el “Canalla” abrió el marcador. Enzo Giménez realizó un pase con la cabeza que terminó en la definición de Alejo Véliz, el delantero realizó un cabezazo potente que descolocó al arquero Federico Losas.
A pesar de su ventaja, el “Canalla” se mostró conforme con el marcador y decició conservar la ventaja con una sólida defensa que complicó el despliegue ofensivo del “Calamar”.
Estadio: Gigante de Arroyito
Árbitro: Pablo Echavarría
El 11 inicial de Rosario Central: Werner; Coronel, Mallo, Kormar, Sández; Ibarra, Malcorra, Giménez, Di María, Campaz y Véliz. D.T: Ariel Holan
El 11 inicial de Platense: Losas; Saborido, Goñi, Salomón, Schelotto; Mainero, Picco Herrera, Zapiola; Schor y Martínez. D.T: Kily González.
Gol en el S.T: 6m. Alejo Véliz (R).
Cambios en el S.T: 15m. Tomás Silva por Bautista Barros Schelotto (P); 15m. Mauro Luna por Franco Zapiola (P); 26m. Maximiliano Rodríguez Vejar por Ronaldo Martínez (P); 37m. Federico Navarro por Jáminton Campaz (R); 43m.Enzo Copetti por Enzo Giménez (R); 45m. Fanco Baldassarra por Rodrigo Herrera (P); 45+3m. Juan Manuel Elordi por Ángel Di María (R); 45+3m. Agustín Módica por Alejo Véliz (R).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.