River derrotó a Carabobo por 2 a 1 sobre la hora en un partido con un final cargado de épica y que disputaron este jueves por la noche, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.
River le ganó a Carabobo por 2-1 y se acerca a la clasificación
El conjunto dirigido por Coudet logró una victoria agónica en Venezuela que lo deja a un paso de la clasificación, tras un gol decisivo en tiempo de descuento.
El equipo argentino comenzó en ventaja con gol del volante Maximiliano Meza, a los 13 minutos del segundo tiempo, el mediocampista Matías Núñez igualó el partido de penal en 31 minutos y el delantero Maximiliano Salas le dio el triunfo final al equipo argentino, en el sexto y último minuto de descuento del partido.
Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se mantiene en el primer lugar del grupo, con 10 puntos, mientras que el local es segundo con cuatro unidades menos.
En la próxima fecha, River recibirá a Red Bull Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21:30 en un partido fundamental: si el “Millonario” empata asegurará la clasificación, mientras que un triunfo le garantizaría el primer lugar de la zona.
Por su lado, Carabobo se medirá con un Blooming casi eliminado el jueves 21 de mayo, a la misma hora.
Estadio: Polideportivo Misael Delgado
Árbitro: Derlis López (Par)
VAR: Fernando López (Par)