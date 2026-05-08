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River le ganó a Carabobo por 2-1 y se acerca a la clasificación

El conjunto dirigido por Coudet logró una victoria agónica en Venezuela que lo deja a un paso de la clasificación, tras un gol decisivo en tiempo de descuento.

River vs Carabobo. ReutersRiver vs Carabobo. Reuters
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River derrotó a Carabobo por 2 a 1 sobre la hora en un partido con un final cargado de épica y que disputaron este jueves por la noche, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Group H - Carabobo v River Plate - Estadio Misael Delgado, Valencia, Venezuela - May 7, 2026 River Plate's Fabricio Bustos in action REUTERS/Juan Carlos HernandezRiver vs Carabobo. Reuters

El equipo argentino comenzó en ventaja con gol del volante Maximiliano Meza, a los 13 minutos del segundo tiempo, el mediocampista Matías Núñez igualó el partido de penal en 31 minutos y el delantero Maximiliano Salas le dio el triunfo final al equipo argentino, en el sexto y último minuto de descuento del partido.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se mantiene en el primer lugar del grupo, con 10 puntos, mientras que el local es segundo con cuatro unidades menos.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Group H - Carabobo v River Plate - Estadio Misael Delgado, Valencia, Venezuela - May 7, 2026 River Plate's Santiago Beltran is shown a red card by referee Derlis Lopez REUTERS/Juan Carlos HernandezRiver vs Carabobo. Reuters

En la próxima fecha, River recibirá a Red Bull Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21:30 en un partido fundamental: si el “Millonario” empata asegurará la clasificación, mientras que un triunfo le garantizaría el primer lugar de la zona.

Por su lado, Carabobo se medirá con un Blooming casi eliminado el jueves 21 de mayo, a la misma hora.

Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Árbitro: Derlis López (Par)

VAR: Fernando López (Par)

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