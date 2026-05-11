River se impuso por 4-3 ante San Lorenzo en los penales, luego de empatar 2-2 tras 120 minutos de juego, en un partido de película que disputaron este domingo por la noche, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.
River le ganó a San Lorenzo por penales en un partido infartante y se metió en cuartos
El equipo millonario logró una épica remontada, igualando en el último minuto y venciendo en la tanda de penales al Ciclón en un estadio Monumental repleto.
El “Millonario” estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.
A penales
Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.
El “Ciclón” había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, sentenciando la derrota.
El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor entre Vélez y Gimnasia.
Síntesis
Torneo Apertura.
Octavos de final.
River - San Lorenzo.
Estadio: El Monumental.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Silvio Trucco.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.